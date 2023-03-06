https://sputnik-georgia.ru/20230306/v-gruzii-izyali-krupnuyu-partiyu-kontrabandnykh-sigaret-275500787.html

В Грузии изъяли крупную партию контрабандных сигарет

В Грузии изъяли крупную партию контрабандных сигарет

Товар был обнаружен в результате как физического осмотра граждан разных стран, так и во время детального осмотра багажа и автомобилей 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T19:17+0400

2023-03-06T19:17+0400

2023-03-06T19:17+0400

грузия

новости

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контрабанда

служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Грузинские пограничники предотвратили факты попытки незаконного ввоза в страну незадекларированных сигарет, говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии. По данным ведомства, в период с 6 по 28 февраля было изъято в общей сложности 61 203 штук контрабандных сигарет. Факты правонарушения были зафиксированы на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), "Садахло" (грузино-армянская границе), "Лагодехи" (грузино-азербайджанская граница) и "Порт Поти". В соответствии с Таможенным кодексом у граждан, нарушивших законодательство, изъяли беспошлинные товары и каждый был оштрафован на тысячу лари (около 385 долларов). Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, контрабанда, служба доходов министерства финансов грузии