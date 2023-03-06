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В Грузии начинается регистрация детей на массовое крещение
В Грузии начинается регистрация детей на массовое крещение
Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. В Грузии начинается регистрация на 67 массовое крещение детей Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, сообщает Патриархия Грузии. Родители могут пройти регистрацию в патриархии с 13 марта по 19 марта включительно с 12:00 до 16:00 по тбилисскому времени. При себе необходимо иметь копии удостоверений личности, свидетельства о венчании и регистрации брака, копии свидетельства о рождении и крещении детей, два фото ребенка, которого будут крестить (+ 2 фото на диске), одна семейная фотография (+1 фото на диске). Первое массовое крещение детей, крестников Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, состоялось в 2008 году. Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения страны. На сегодняшний день у Патриарха Грузии 44 584 крестников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, общество, новости, тбилиси, илия второй
грузия, общество, новости, тбилиси, илия второй

В Грузии начинается регистрация детей на массовое крещение

15:41 06.03.2023
© Sputnik / STRINGERГлава Грузинской Православной церкви, Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Святой праздник Крещение в храме Самеба
Глава Грузинской Православной церкви, Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Святой праздник Крещение в храме Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 06.03.2023
© Sputnik / STRINGER
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Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. В Грузии начинается регистрация на 67 массовое крещение детей Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, сообщает Патриархия Грузии.
Родители могут пройти регистрацию в патриархии с 13 марта по 19 марта включительно с 12:00 до 16:00 по тбилисскому времени. При себе необходимо иметь копии удостоверений личности, свидетельства о венчании и регистрации брака, копии свидетельства о рождении и крещении детей, два фото ребенка, которого будут крестить (+ 2 фото на диске), одна семейная фотография (+1 фото на диске).
Первое массовое крещение детей, крестников Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, состоялось в 2008 году. Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения страны.
На сегодняшний день у Патриарха Грузии 44 584 крестников.
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