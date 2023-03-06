https://sputnik-georgia.ru/20230306/v-gruzii-nachinaetsya-registratsiya-detey-na-massovoe-kreschenie-275490576.html

В Грузии начинается регистрация детей на массовое крещение

В Грузии начинается регистрация детей на массовое крещение

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. В Грузии начинается регистрация на 67 массовое крещение детей Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, сообщает Патриархия Грузии. Родители могут пройти регистрацию в патриархии с 13 марта по 19 марта включительно с 12:00 до 16:00 по тбилисскому времени. При себе необходимо иметь копии удостоверений личности, свидетельства о венчании и регистрации брака, копии свидетельства о рождении и крещении детей, два фото ребенка, которого будут крестить (+ 2 фото на диске), одна семейная фотография (+1 фото на диске). Первое массовое крещение детей, крестников Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, состоялось в 2008 году. Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения страны. На сегодняшний день у Патриарха Грузии 44 584 крестников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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