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Верхний Ларс сегодня – дорога к границе Грузии с РФ закрыта
Верхний Ларс сегодня – дорога к границе Грузии с РФ закрыта
Непогода создала проблемы для автомобилистов, желающих попасть к грузино-российской границе 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T10:26+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, движение запрещено на участках Гудаури-Коби и Млета-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и высокого риска схода лавин.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, погода, верхний ларс, тбилиси, армения, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, погода, верхний ларс, тбилиси, армения, национальное агентство окружающей среды

Верхний Ларс сегодня – дорога к границе Грузии с РФ закрыта

10:26 06.03.2023
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе - Sputnik Грузия, 1920, 06.03.2023
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Непогода создала проблемы для автомобилистов, желающих попасть к грузино-российской границе
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, движение запрещено на участках Гудаури-Коби и Млета-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и высокого риска схода лавин.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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