https://sputnik-georgia.ru/20230306/verkhniy-lars-segodnya--doroga-k-granitse-gruzii-s-rf-zakryta-275471763.html

Верхний Ларс сегодня – дорога к границе Грузии с РФ закрыта

Верхний Ларс сегодня – дорога к границе Грузии с РФ закрыта

Непогода создала проблемы для автомобилистов, желающих попасть к грузино-российской границе 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T10:26+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, движение запрещено на участках Гудаури-Коби и Млета-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и высокого риска схода лавин.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, верхний ларс, тбилиси, армения, национальное агентство окружающей среды