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Верхний Ларс сегодня: открыт один участок дороги к границе с Россией

Верхний Ларс сегодня: открыт один участок дороги к границе с Россией

На участке Гудаури (Поста)-Коби по-прежнему запрещено передвижение всем видам автотранспорта 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T20:00+0400

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2023-03-06T20:00+0400

грузия

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национальное агентство окружающей среды

ситуация на военно-грузинской дороге

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Движение на участке Млета-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Движение было запрещено на участках Гудаури-Коби и Млета-Гудаури из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и высокого риска схода лавин. Дорогу на одном участке удалось открыть благодаря очистительным работам. По данным Агентства, движение на участке Млета-Гудаури будет осуществляться без остановок. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, общество, гудаури, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог