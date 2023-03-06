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Верхний Ларс сегодня: открыт один участок дороги к границе с Россией
Верхний Ларс сегодня: открыт один участок дороги к границе с Россией
На участке Гудаури (Поста)-Коби по-прежнему запрещено передвижение всем видам автотранспорта 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T20:00+0400
2023-03-06T20:00+0400
2023-03-06T20:00+0400
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общество
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национальное агентство окружающей среды
ситуация на военно-грузинской дороге
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Движение на участке Млета-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Движение было запрещено на участках Гудаури-Коби и Млета-Гудаури из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и высокого риска схода лавин. Дорогу на одном участке удалось открыть благодаря очистительным работам. По данным Агентства, движение на участке Млета-Гудаури будет осуществляться без остановок. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, общество, гудаури, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, общество, гудаури, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: открыт один участок дороги к границе с Россией
На участке Гудаури (Поста)-Коби по-прежнему запрещено передвижение всем видам автотранспорта
ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Движение на участке Млета-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Движение было запрещено на участках Гудаури-Коби и Млета-Гудаури из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и высокого риска схода лавин. Дорогу на одном участке удалось открыть благодаря очистительным работам.
"По данным Национального агентства окружающей среды, уровень опасности схода лавин на участке Гудаури (Поста)-Коби высокий, в связи с чем на указанном участке запрещено передвижение всем видам автотранспорта", – говорится в сообщении департамента .
По данным Агентства, движение на участке Млета-Гудаури будет осуществляться без остановок.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.