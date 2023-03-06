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Запах фрукта прервал авиарейс из Стамбула

Запах фрукта прервал авиарейс из Стамбула

После того, как экипаж заметил запах, капитан-пилот самолета решил вернуться в аэропорт Стамбула в качестве меры предосторожности 06.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Самолет, выполнявший рейс Стамбул-Барселона, вернулся в аэропорт вылета из-за неприятного запаха тропического фрукта дуриан в грузовом отсеке, передает телеканал TRT Haber.Фрукт дуриан описывают как "ад снаружи – рай внутри" из-за резкого запаха. Считается, что причиной запаха является сера, которая в большом количестве содержится во фрукте, при соединении с воздухом она окисляется."Рейс под номером "TK 1855", вылетавший из Стамбула в Барселону, получил предупреждение от датчиков в грузовом отсеке во время полета. После того, как экипаж заметил запах, капитан-пилот самолета решил вернуться в аэропорт Стамбула в качестве меры предосторожности, находясь над воздушным пространством Болгарии. После осмотра груза самолета, который без проблем приземлился в Стамбуле, было установлено, что датчики сработали из-за тропического фрукта под названием "дуриан", который в спелом виде имеет тяжелый запах", – передает телеканал.Сообщается, что пассажиры отправились в Барселону другим рейсом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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