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Запах фрукта прервал авиарейс из Стамбула
Запах фрукта прервал авиарейс из Стамбула
После того, как экипаж заметил запах, капитан-пилот самолета решил вернуться в аэропорт Стамбула в качестве меры предосторожности 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T10:02+0400
2023-03-06T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Самолет, выполнявший рейс Стамбул-Барселона, вернулся в аэропорт вылета из-за неприятного запаха тропического фрукта дуриан в грузовом отсеке, передает телеканал TRT Haber.Фрукт дуриан описывают как "ад снаружи – рай внутри" из-за резкого запаха. Считается, что причиной запаха является сера, которая в большом количестве содержится во фрукте, при соединении с воздухом она окисляется."Рейс под номером "TK 1855", вылетавший из Стамбула в Барселону, получил предупреждение от датчиков в грузовом отсеке во время полета. После того, как экипаж заметил запах, капитан-пилот самолета решил вернуться в аэропорт Стамбула в качестве меры предосторожности, находясь над воздушным пространством Болгарии. После осмотра груза самолета, который без проблем приземлился в Стамбуле, было установлено, что датчики сработали из-за тропического фрукта под названием "дуриан", который в спелом виде имеет тяжелый запах", – передает телеканал.Сообщается, что пассажиры отправились в Барселону другим рейсом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, стамбул, барселона, turkish airlines
в мире, новости, происшествия, стамбул, барселона, turkish airlines
Запах фрукта прервал авиарейс из Стамбула
После того, как экипаж заметил запах, капитан-пилот самолета решил вернуться в аэропорт Стамбула в качестве меры предосторожности
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik.
Самолет, выполнявший рейс Стамбул-Барселона, вернулся в аэропорт вылета из-за неприятного запаха тропического фрукта дуриан в грузовом отсеке, передает телеканал TRT Haber
.
Фрукт дуриан описывают как "ад снаружи – рай внутри" из-за резкого запаха. Считается, что причиной запаха является сера, которая в большом количестве содержится во фрукте, при соединении с воздухом она окисляется.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines вылетел из Стамбула в Барселону в 15:35, а в 16:45 совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, сообщает агентство IHA.
"Рейс под номером "TK 1855", вылетавший из Стамбула в Барселону, получил предупреждение от датчиков в грузовом отсеке во время полета. После того, как экипаж заметил запах, капитан-пилот самолета решил вернуться в аэропорт Стамбула в качестве меры предосторожности, находясь над воздушным пространством Болгарии. После осмотра груза самолета, который без проблем приземлился в Стамбуле, было установлено, что датчики сработали из-за тропического фрукта под названием "дуриан", который в спелом виде имеет тяжелый запах", – передает телеканал.
Сообщается, что пассажиры отправились в Барселону другим рейсом.