https://sputnik-georgia.ru/20230307/den-matrony-moskovskoy-2023-molitvy-o-chem-prosyat-svyatuyu-275522029.html

День Матроны Московской 2023: молитвы, о чем просят святую

День Матроны Московской 2023: молитвы, о чем просят святую

День обретения мощей блаженной Матроны Московской православные празднуют 8 марта 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T14:55+0400

2023-03-07T14:55+0400

2023-03-07T14:55+0400

справки

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Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых в России, которую Господь наделил даром помогать людям и утешать их. Матрона Московская помогает всем, кто возносит искренние молитвы и просит святую о помощи. Кто такая Матрона Московская, какие молитвы возносят святой и о чем просят, читайте в Sputnik Грузия. Житие святой Родилась Матрона в Тульской губернии в 1885 году. Девочка, которая родилась без глаз, обладала духовным зрением, даром исцеления и предсказания. С ранних лет слепой Матроне были известны не только человеческие грехи и преступления, но и мысли. По ее молитвам больные исцелялись, а скорбящие – утешались. К слепой девочке за помощью приходили как из окрестных сел и деревень, так и со всего уезда, и даже из других губерний. В 1925 году Матрона перебралась в Москву, где и жила до конца жизни. Скончалась блаженная в 1952-м. Мощи Матроны Московской обрели в 1998-м. Могилу блаженной вскрыли по благословению Святейшего Патриарха Алексия II. Мощи святой доставили в Даниловский монастырь Москвы, а позже перенесли в Покровский монастырь и поместили в серебряную раку. К лику общецерковных святых Матрону Московскую причислили в 2004 году. Тысячи верующих приходят ежедневно в Покровский монастырь, чтобы поклониться мощам святой и попросить блаженную о помощи. О чем просят В молитвах Матроне Московской просят о помощи в делах житейских, о встрече с суженым, о сохранении брака, о материнстве. Святой возносят молитвы и просят исцелить от разных недугов, а также избавить от пьянства и наркотической зависимости. Блаженную Матрону также просят о помощи в учебе, работе, в решении материальных проблем, избавить от страданий. Молитвы Матроне Московской Молитва первая О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва вторая О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небеснаго, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников

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