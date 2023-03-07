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Эксперт по беспилотникам Федутинов о дронах в зоне СВО и будущем беспилотной авиации
Эксперт по беспилотникам Федутинов о дронах в зоне СВО и будущем беспилотной авиации
Какие беспилотники используют Россия и Украина в зоне СВО? Почему небольшие дроны иногда могут оказаться опаснее полноразмерных аппаратов? 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T11:22+0400
2023-03-07T11:22+0400
2023-03-07T11:37+0400
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А также из-за чего системы ПВО по всему миру не приспособлены для работы с БПЛА и какие меры противодействия им разрабатывает Россия? Что ждет беспилотную авиацию в будущем и насколько близка к реализации идея "роя Дронов"?Обо всем этом подробнее в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт в сфере беспилотников, главный редактор издания "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.
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мультимедиа, украина, россия, в мире, видео
Эксперт по беспилотникам Федутинов о дронах в зоне СВО и будущем беспилотной авиации
11:22 07.03.2023 (обновлено: 11:37 07.03.2023)
Какие беспилотники используют Россия и Украина в зоне СВО? Почему небольшие дроны иногда могут оказаться опаснее полноразмерных аппаратов?
А также из-за чего системы ПВО по всему миру не приспособлены для работы с БПЛА и какие меры противодействия им разрабатывает Россия? Что ждет беспилотную авиацию в будущем и насколько близка к реализации идея "роя Дронов"?
Обо всем этом подробнее в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт в сфере беспилотников, главный редактор издания "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.