https://sputnik-georgia.ru/20230307/ekspert-po-bespilotnikam-fedutinov-o-dronakh-v-zone-svo-i-buduschem-bespilotnoy-aviatsii-275515479.html

Эксперт по беспилотникам Федутинов о дронах в зоне СВО и будущем беспилотной авиации

Эксперт по беспилотникам Федутинов о дронах в зоне СВО и будущем беспилотной авиации

Какие беспилотники используют Россия и Украина в зоне СВО? Почему небольшие дроны иногда могут оказаться опаснее полноразмерных аппаратов? 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T11:22+0400

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А также из-за чего системы ПВО по всему миру не приспособлены для работы с БПЛА и какие меры противодействия им разрабатывает Россия? Что ждет беспилотную авиацию в будущем и насколько близка к реализации идея "роя Дронов"?Обо всем этом подробнее в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт в сфере беспилотников, главный редактор издания "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.

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