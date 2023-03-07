https://sputnik-georgia.ru/20230307/gruzinskaya-mechta-prizvala-protestuyuschikh-k-spokoystviyu-275557596.html

"Грузинская мечта" призвала протестующих к спокойствию

"Грузинская мечта" призвала протестующих к спокойствию

Главное, чтобы правоохранительные органы действовали с соблюдением принципа пропорциональности и ни в коем случае не будет разгона, заявил депутат 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T23:11+0400

2023-03-07T23:11+0400

2023-03-07T23:11+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

грузинская мечта

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275549502_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d4e30e70f9c719f20475fad77f7799b9.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал участников акции у парламента к спокойствию. В данный момент у здания парламента собрались несколько тысяч человек, протестующих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция уже перешла в противостояние с полицией, которая применила спецсредства. Он отметил, что участники акции применили силу и часть полицейских получили серьезные повреждения, пообещав со всей строгостью наказать нарушителей закона. "Главное, чтобы правоохранительные органы действовали с соблюдением принципа пропорциональности и ни в коем случае не будет разгона. Там где будет необходимо использование пропорциональной силы, там она будет использована, в том числе чтобы не было угрозы представителям правоохранительных органов", - сказал Кобахидзе. Ранее МВД Грузии заявило, что применило спецсредства после того как акция приняла насильственный характер и ее участники попытались блокировать вход в парламент. МВД Грузии сообщило о применении пропорциональной силы к протестующим. В данный момент сотрудники полиции продолжают применять спецсредства – водометы, перцовый спрей и слезоточивый газ к участникам акции. Все прилегающие улицы к зданию парламента блокированы полицией. Участники акции стоят в начале улиц Читадзе и Чичинадзе, между ними и полицией происходят мелкие стычки. СМИ сообщают о десятках пострадавших от спецсредств полиции, части из них понадобилась госпитализация.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах