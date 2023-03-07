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"Грузинская мечта" призвала протестующих к спокойствию
"Грузинская мечта" призвала протестующих к спокойствию
Главное, чтобы правоохранительные органы действовали с соблюдением принципа пропорциональности и ни в коем случае не будет разгона, заявил депутат 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T23:11+0400
2023-03-07T23:11+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
грузинская мечта
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал участников акции у парламента к спокойствию. В данный момент у здания парламента собрались несколько тысяч человек, протестующих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция уже перешла в противостояние с полицией, которая применила спецсредства. Он отметил, что участники акции применили силу и часть полицейских получили серьезные повреждения, пообещав со всей строгостью наказать нарушителей закона. "Главное, чтобы правоохранительные органы действовали с соблюдением принципа пропорциональности и ни в коем случае не будет разгона. Там где будет необходимо использование пропорциональной силы, там она будет использована, в том числе чтобы не было угрозы представителям правоохранительных органов", - сказал Кобахидзе. Ранее МВД Грузии заявило, что применило спецсредства после того как акция приняла насильственный характер и ее участники попытались блокировать вход в парламент. МВД Грузии сообщило о применении пропорциональной силы к протестующим. В данный момент сотрудники полиции продолжают применять спецсредства – водометы, перцовый спрей и слезоточивый газ к участникам акции. Все прилегающие улицы к зданию парламента блокированы полицией. Участники акции стоят в начале улиц Читадзе и Чичинадзе, между ними и полицией происходят мелкие стычки. СМИ сообщают о десятках пострадавших от спецсредств полиции, части из них понадобилась госпитализация.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах

"Грузинская мечта" призвала протестующих к спокойствию

23:11 07.03.2023
© photo: Sputnik / StringerСпецназ. Обострение ситуации на акции протеста против принятия закона об иноагентах у здания парламента Грузии 7 марта 2023 года
Спецназ. Обострение ситуации на акции протеста против принятия закона об иноагентах у здания парламента Грузии 7 марта 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Главное, чтобы правоохранительные органы действовали с соблюдением принципа пропорциональности и ни в коем случае не будет разгона, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал участников акции у парламента к спокойствию.
В данный момент у здания парламента собрались несколько тысяч человек, протестующих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция уже перешла в противостояние с полицией, которая применила спецсредства.
"Я призываю всех к спокойствию. Мы видим демонстрацию у здания парламента. Там искренний протест, но есть и представители радикальной оппозиции, которые попытаются найти выгоду в этом искреннем протесте в определенной части общества", - сказал Кобахидзе.
Он отметил, что участники акции применили силу и часть полицейских получили серьезные повреждения, пообещав со всей строгостью наказать нарушителей закона.
"Главное, чтобы правоохранительные органы действовали с соблюдением принципа пропорциональности и ни в коем случае не будет разгона. Там где будет необходимо использование пропорциональной силы, там она будет использована, в том числе чтобы не было угрозы представителям правоохранительных органов", - сказал Кобахидзе.
Ранее МВД Грузии заявило, что применило спецсредства после того как акция приняла насильственный характер и ее участники попытались блокировать вход в парламент. МВД Грузии сообщило о применении пропорциональной силы к протестующим.
В данный момент сотрудники полиции продолжают применять спецсредства – водометы, перцовый спрей и слезоточивый газ к участникам акции.
Все прилегающие улицы к зданию парламента блокированы полицией. Участники акции стоят в начале улиц Читадзе и Чичинадзе, между ними и полицией происходят мелкие стычки.
СМИ сообщают о десятках пострадавших от спецсредств полиции, части из них понадобилась госпитализация.
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