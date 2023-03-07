https://sputnik-georgia.ru/20230307/kak-politsiya-pytalas-razognat-protestuyuschikh-u-parlamenta-gruzii---video-275556450.html

Как полиция пыталась разогнать протестующих у парламента Грузии – видео

Как полиция пыталась разогнать протестующих у парламента Грузии – видео

Репортер Sputnik снял у здания парламента Грузии кадры, как представители сил полиции пытались разогнать протестующих, собравшихся у здания высшего... 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T23:02+0400

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Ситуация у здания парламента Грузии накалилась после того, как высший законодательный орган страны в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За законопроект проголосовали 76 депутатов, против – 13. После этого у здания парламента начались беспорядки, полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих. Как заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе после принятия закона в первом чтении, на этом его рассмотрение приостанавливается, так как авторы будут ждать заключения Венецианской комиссии. Предположительно, парламент вернется к рассмотрению закона в июне этого года.

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