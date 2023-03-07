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Как в Грузии протестуют против закона об иностранных агентах – фото
Как в Грузии протестуют против закона об иностранных агентах – фото
Все последние дни в центре Тбилиси у здания парламента Грузии проходят акции протеста против проекта закона об иноагентах. Как протестуют люди - смотрите в... 07.03.2023, Sputnik Грузия
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Страсти в обществе накалились до предела. Главная тема последних дней, о которой говорит почти вся страна, это закон об иностранных агентах, который обсуждается в парламенте Грузии.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фото

Как в Грузии протестуют против закона об иностранных агентах – фото

13:32 07.03.2023 (обновлено: 13:39 07.03.2023)
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Все последние дни в центре Тбилиси у здания парламента Грузии проходят акции протеста против проекта закона об иноагентах. Как протестуют люди - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
Страсти в обществе накалились до предела. Главная тема последних дней, о которой говорит почти вся страна, это закон об иностранных агентах, который обсуждается в парламенте Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer

У парламента Грузии все последние дни кипят страсти

У парламента Грузии все последние дни кипят страсти - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

У парламента Грузии все последние дни кипят страсти

© photo: Sputnik / Stringer

Под крики протестующих в высшем законодательном органе страны обсуждается закон об иноагентах

Под крики протестующих в высшем законодательном органе страны обсуждается закон об иноагентах - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Под крики протестующих в высшем законодательном органе страны обсуждается закон об иноагентах

© photo: Sputnik / Stringer

Представители оппозиции и гражданского общества выступают против принятия этого закона

Представители оппозиции и гражданского общества выступают против принятия этого закона - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Представители оппозиции и гражданского общества выступают против принятия этого закона

© photo: Sputnik / Stringer

Протесты носят мирный характер, хотя их участники уже не раз вступали в стычки с полицией, ряд сторонников оппозиции был задержан

Протесты носят мирный характер, хотя их участники уже не раз вступали в стычки с полицией, ряд сторонников оппозиции был задержан - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Протесты носят мирный характер, хотя их участники уже не раз вступали в стычки с полицией, ряд сторонников оппозиции был задержан

© photo: Sputnik / Stringer

Все последние дни парламент Грузии, входы и выходы из него охранют усиленные наряды полиции

Все последние дни парламент Грузии, входы и выходы из него охранют усиленные наряды полиции - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Все последние дни парламент Грузии, входы и выходы из него охранют усиленные наряды полиции

© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие проносят свои плакаты прямо перед полицейским кордоном, их в это время снимают журналисты

Протестующие проносят свои плакаты прямо перед полицейским кордоном, их в это время снимают журналисты - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие проносят свои плакаты прямо перед полицейским кордоном, их в это время снимают журналисты

© photo: Sputnik / Stringer

Тут же к крикам митингующие добавляется барабанная дробь - некоторые участники акции бьют в барабаны

Тут же к крикам митингующие добавляется барабанная дробь - некоторые участники акции бьют в барабаны - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тут же к крикам митингующие добавляется барабанная дробь - некоторые участники акции бьют в барабаны

© photo: Sputnik / Stringer

Среди тех, кто выходит на улицы к парламенту Грузии, много молодежи

Среди тех, кто выходит на улицы к парламенту Грузии, много молодежи - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Среди тех, кто выходит на улицы к парламенту Грузии, много молодежи

© Alex Shlamov

С прошлой недели количество митингующих возросло

С прошлой недели количество митингующих возросло - Sputnik Грузия
9/15
© Alex Shlamov

С прошлой недели количество митингующих возросло

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя на акции у парламента можно встретить людей разных возрастов, но молодежи все равно больше

Хотя на акции у парламента можно встретить людей разных возрастов, но молодежи все равно больше - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя на акции у парламента можно встретить людей разных возрастов, но молодежи все равно больше

© photo: Sputnik / Stringer

А тут мы видим, как протестующие принесли к зданию парламента Грузии огромный грузинский флаг

А тут мы видим, как протестующие принесли к зданию парламента Грузии огромный грузинский флаг - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

А тут мы видим, как протестующие принесли к зданию парламента Грузии огромный грузинский флаг

© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции считают принятие закона несовместимым с европейскими ценностями, стремление к которым декларирует Грузия

Участники акции считают принятие закона несовместимым с европейскими ценностями, стремление к которым декларирует Грузия - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции считают принятие закона несовместимым с европейскими ценностями, стремление к которым декларирует Грузия

© photo: Sputnik / Stringer

Категорический настрой участников акции словно фиксируют барабанщики

Категорический настрой участников акции словно фиксируют барабанщики - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Категорический настрой участников акции словно фиксируют барабанщики

© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем здание парламента окружают тысячи людей

Тем временем здание парламента окружают тысячи людей - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем здание парламента окружают тысячи людей

© Alex Shlamov

Входы и въезды в парламент Грузии находятся под усиленным контролем полиции, они пресекают попытки блокировать их

Входы и въезды в парламент Грузии находятся под усиленным контролем полиции, они пресекают попытки блокировать их - Sputnik Грузия
15/15
© Alex Shlamov

Входы и въезды в парламент Грузии находятся под усиленным контролем полиции, они пресекают попытки блокировать их

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