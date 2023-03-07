https://sputnik-georgia.ru/20230307/kak-v-gruzii-protestuyut-protiv-zakona-ob-inostrannykh-agentakh---foto-275522595.html

Как в Грузии протестуют против закона об иностранных агентах – фото

Как в Грузии протестуют против закона об иностранных агентах – фото

Все последние дни в центре Тбилиси у здания парламента Грузии проходят акции протеста против проекта закона об иноагентах. Как протестуют люди - смотрите в... 07.03.2023, Sputnik Грузия

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Страсти в обществе накалились до предела. Главная тема последних дней, о которой говорит почти вся страна, это закон об иностранных агентах, который обсуждается в парламенте Грузии.

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