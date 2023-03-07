Как в Грузии протестуют против закона об иностранных агентах – фото
У парламента Грузии все последние дни кипят страсти
У парламента Грузии все последние дни кипят страсти
Под крики протестующих в высшем законодательном органе страны обсуждается закон об иноагентах
Под крики протестующих в высшем законодательном органе страны обсуждается закон об иноагентах
Представители оппозиции и гражданского общества выступают против принятия этого закона
Представители оппозиции и гражданского общества выступают против принятия этого закона
Протесты носят мирный характер, хотя их участники уже не раз вступали в стычки с полицией, ряд сторонников оппозиции был задержан
Протесты носят мирный характер, хотя их участники уже не раз вступали в стычки с полицией, ряд сторонников оппозиции был задержан
Все последние дни парламент Грузии, входы и выходы из него охранют усиленные наряды полиции
Все последние дни парламент Грузии, входы и выходы из него охранют усиленные наряды полиции
Протестующие проносят свои плакаты прямо перед полицейским кордоном, их в это время снимают журналисты
Протестующие проносят свои плакаты прямо перед полицейским кордоном, их в это время снимают журналисты
Тут же к крикам митингующие добавляется барабанная дробь - некоторые участники акции бьют в барабаны
Тут же к крикам митингующие добавляется барабанная дробь - некоторые участники акции бьют в барабаны
Среди тех, кто выходит на улицы к парламенту Грузии, много молодежи
Среди тех, кто выходит на улицы к парламенту Грузии, много молодежи
С прошлой недели количество митингующих возросло
С прошлой недели количество митингующих возросло
Хотя на акции у парламента можно встретить людей разных возрастов, но молодежи все равно больше
Хотя на акции у парламента можно встретить людей разных возрастов, но молодежи все равно больше
А тут мы видим, как протестующие принесли к зданию парламента Грузии огромный грузинский флаг
А тут мы видим, как протестующие принесли к зданию парламента Грузии огромный грузинский флаг
Участники акции считают принятие закона несовместимым с европейскими ценностями, стремление к которым декларирует Грузия
Участники акции считают принятие закона несовместимым с европейскими ценностями, стремление к которым декларирует Грузия
Категорический настрой участников акции словно фиксируют барабанщики
Категорический настрой участников акции словно фиксируют барабанщики
Тем временем здание парламента окружают тысячи людей
Тем временем здание парламента окружают тысячи людей
Входы и въезды в парламент Грузии находятся под усиленным контролем полиции, они пресекают попытки блокировать их
Входы и въезды в парламент Грузии находятся под усиленным контролем полиции, они пресекают попытки блокировать их