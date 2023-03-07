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Курс лари на вторник – 2,6009 GEL/$
Курс лари на вторник – 2,6009 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0055 лари по отношению к доллару 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T09:20+0400
2023-03-07T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 марта в размере 2,6009 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0055 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на вторник – 2,6009 GEL/$

09:20 07.03.2023
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0055 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 марта в размере 2,6009 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0055 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 7 марта
Кросс-курс основных валют на 7 марта - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2023
Кросс-курс основных валют на 7 марта
© Sputnik
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