https://sputnik-georgia.ru/20230307/natsionalnyy-arkhiv-gruzii-provedet-mezhdunarodnuyu-nauchnuyu-konferentsiyu-275493117.html
Национальный архив Грузии проведет международную научную конференцию
Национальный архив Грузии проведет международную научную конференцию
Конференция посвящена 950-летнему юбилею со дня рождения царя Грузии Давида Строителя 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T09:01+0400
2023-03-07T09:01+0400
2023-03-07T09:01+0400
грузия
новости
культура
давид агмашенебели
общество
национальный архив грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24690/30/246903089_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_caa1c3a36a69166719c869e4b3c1764e.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. "Архивоведение, источниковедение – тенденции и вызовы" – восьмая по счету международная научная конференция Национального архива Грузии пройдет 21-23 сентября 2023 года в Тбилиси, сообщается на сайте архива. Конференция посвящена 950-летнему юбилею со дня рождения царя Грузии Давида Строителя (Агмашенебели). Специально к этому событию на конференции будет добавлена отдельная секция об эпохе царствования Давида Агмашенебели. Принять участие в конференции могут лица, которые имеют академическую степень, а также магистры и докторанты. Прием заявок уже начат и продлится до 30 июня включительно. Национальный архив Грузии создал специальную веб-страницу для детей >>Научными направлениями конференции являются: филология, история, источниковедение, архивоведение, антропология, этнология, искусствоведение, культурология, цифровая эстетика и дизайн, цифровые архивы и базы данных, консервация-реставрация. Главная цель конференции – собрать научные новшества, стимулировать тесные научные связи между грузинскими и иностранным учеными, содействовать интеркультурным и интердисциплинарным исследованиям и так далее. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24690/30/246903089_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5391d545ecadbc3f9c9af5cf938fec46.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, давид агмашенебели, общество, национальный архив грузии
грузия, новости, культура, давид агмашенебели, общество, национальный архив грузии
Национальный архив Грузии проведет международную научную конференцию
Конференция посвящена 950-летнему юбилею со дня рождения царя Грузии Давида Строителя
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik.
"Архивоведение, источниковедение – тенденции и вызовы" – восьмая по счету международная научная конференция Национального архива Грузии пройдет 21-23 сентября 2023 года в Тбилиси, сообщается на сайте
архива.
Конференция посвящена 950-летнему юбилею со дня рождения царя Грузии Давида Строителя (Агмашенебели). Специально к этому событию на конференции будет добавлена отдельная секция об эпохе царствования Давида Агмашенебели.
Принять участие в конференции могут лица, которые имеют академическую степень, а также магистры и докторанты. Прием заявок уже начат и продлится до 30 июня включительно.
Научными направлениями конференции являются: филология, история, источниковедение, архивоведение, антропология, этнология, искусствоведение, культурология, цифровая эстетика и дизайн, цифровые архивы и базы данных, консервация-реставрация.
Главная цель конференции – собрать научные новшества, стимулировать тесные научные связи между грузинскими и иностранным учеными, содействовать интеркультурным и интердисциплинарным исследованиям и так далее.