https://sputnik-georgia.ru/20230307/natsionalnyy-arkhiv-gruzii-provedet-mezhdunarodnuyu-nauchnuyu-konferentsiyu-275493117.html

Национальный архив Грузии проведет международную научную конференцию

Национальный архив Грузии проведет международную научную конференцию

Конференция посвящена 950-летнему юбилею со дня рождения царя Грузии Давида Строителя 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T09:01+0400

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грузия

новости

культура

давид агмашенебели

общество

национальный архив грузии

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. "Архивоведение, источниковедение – тенденции и вызовы" – восьмая по счету международная научная конференция Национального архива Грузии пройдет 21-23 сентября 2023 года в Тбилиси, сообщается на сайте архива. Конференция посвящена 950-летнему юбилею со дня рождения царя Грузии Давида Строителя (Агмашенебели). Специально к этому событию на конференции будет добавлена отдельная секция об эпохе царствования Давида Агмашенебели. Принять участие в конференции могут лица, которые имеют академическую степень, а также магистры и докторанты. Прием заявок уже начат и продлится до 30 июня включительно. Национальный архив Грузии создал специальную веб-страницу для детей >>Научными направлениями конференции являются: филология, история, источниковедение, архивоведение, антропология, этнология, искусствоведение, культурология, цифровая эстетика и дизайн, цифровые архивы и базы данных, консервация-реставрация. Главная цель конференции – собрать научные новшества, стимулировать тесные научные связи между грузинскими и иностранным учеными, содействовать интеркультурным и интердисциплинарным исследованиям и так далее. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, давид агмашенебели, общество, национальный архив грузии