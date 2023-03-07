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Приметы на день Матроны Московской: что нельзя делать

Приметы на день Матроны Московской: что нельзя делать

Православная церковь празднует день обретения мощей святой Матроны Московской 8 марта 07.03.2023, Sputnik Грузия

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Блаженную Матрону, которую Господь наделил даром исцеления и предсказания, в России особо любят и почитают Что нельзя делать на Матрону Московскую и какие приметы связаны с этим днем, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в день Матроны Московской делать уборку в доме, убирать паутину и убивать пауков – это плохая примета, предсказывающая горе и нищету. Тосковать и грустить в день святой Матроны нельзя – можно весь год провести в грусти и печали. Нельзя также 8 марта проводить только в женском обществе или одной – это плохая примета, указывающая, что вы весь год проведете в разговорах или в одиночестве, лишенные мужского внимания. Чтобы не притягивать проблемы и не бередить старые раны, нельзя на Матрону Московскую ходить в старых вещах. Сквернословить и грубить в этот день нельзя – грубиянов ждут проблемы на работе и неприятности на личном фронте. Нельзя на Матрону Московскую есть мясные и молочные продукты, так как продолжается Великий пост. Следовательно, нельзя также венчаться, напиваться и дебоширить. Народные приметы По народным приметам на Матрону Московскую судили, когда наступит весна и какое будет лето. Так, например, весна наступит поздно, если 8 марта услышать вдруг стук дятла, а если стоит туман – это явная примета, что лето будет холодным и сырым. По приметам холодов больше не будет, если сороки в лес улетели, а воробьи вьют гнезда. Рыбалка весной будет плохая, если лед еще не сошел, а если в доме на Матрону Московскую паук сделал паутину – это явная примета, обещающая семейное счастье. Материал подготовлен на основе открытых источников

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