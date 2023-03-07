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Приметы на день Матроны Московской: что нельзя делать
Приметы на день Матроны Московской: что нельзя делать
Православная церковь празднует день обретения мощей святой Матроны Московской 8 марта 07.03.2023, Sputnik Грузия
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Блаженную Матрону, которую Господь наделил даром исцеления и предсказания, в России особо любят и почитают Что нельзя делать на Матрону Московскую и какие приметы связаны с этим днем, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в день Матроны Московской делать уборку в доме, убирать паутину и убивать пауков – это плохая примета, предсказывающая горе и нищету. Тосковать и грустить в день святой Матроны нельзя – можно весь год провести в грусти и печали. Нельзя также 8 марта проводить только в женском обществе или одной – это плохая примета, указывающая, что вы весь год проведете в разговорах или в одиночестве, лишенные мужского внимания. Чтобы не притягивать проблемы и не бередить старые раны, нельзя на Матрону Московскую ходить в старых вещах. Сквернословить и грубить в этот день нельзя – грубиянов ждут проблемы на работе и неприятности на личном фронте. Нельзя на Матрону Московскую есть мясные и молочные продукты, так как продолжается Великий пост. Следовательно, нельзя также венчаться, напиваться и дебоширить. Народные приметы По народным приметам на Матрону Московскую судили, когда наступит весна и какое будет лето. Так, например, весна наступит поздно, если 8 марта услышать вдруг стук дятла, а если стоит туман – это явная примета, что лето будет холодным и сырым. По приметам холодов больше не будет, если сороки в лес улетели, а воробьи вьют гнезда. Рыбалка весной будет плохая, если лед еще не сошел, а если в доме на Матрону Московскую паук сделал паутину – это явная примета, обещающая семейное счастье. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников

Приметы на день Матроны Московской: что нельзя делать

17:03 07.03.2023
© photo: Sputnik / Yuri Kaver / Перейти в фотобанкСвято-Покровский женский монастырь. Верующие пришли поклониться мощам святой блаженной Матроны Московской в день ее памяти
Свято-Покровский женский монастырь. Верующие пришли поклониться мощам святой блаженной Матроны Московской в день ее памяти - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2023
© photo: Sputnik / Yuri Kaver
/
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Православная церковь празднует день обретения мощей святой Матроны Московской 8 марта
Блаженную Матрону, которую Господь наделил даром исцеления и предсказания, в России особо любят и почитают
Что нельзя делать на Матрону Московскую и какие приметы связаны с этим днем, читайте в Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

Нельзя в день Матроны Московской делать уборку в доме, убирать паутину и убивать пауков – это плохая примета, предсказывающая горе и нищету.
Тосковать и грустить в день святой Матроны нельзя – можно весь год провести в грусти и печали. Нельзя также 8 марта проводить только в женском обществе или одной – это плохая примета, указывающая, что вы весь год проведете в разговорах или в одиночестве, лишенные мужского внимания.
© photo: Sputnik / Yuri Kaver / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Алексий II освящает церковь Покрова Божией Матери Свято-Покровского женского монастыря, где покоятся мощи святой блаженной Матроны Московской, в день ее памяти
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освящает церковь Покрова Божией Матери Свято-Покровского женского монастыря, где покоятся мощи святой блаженной Матроны Московской, в день ее памяти - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2023
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освящает церковь Покрова Божией Матери Свято-Покровского женского монастыря, где покоятся мощи святой блаженной Матроны Московской, в день ее памяти
© photo: Sputnik / Yuri Kaver
/
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Чтобы не притягивать проблемы и не бередить старые раны, нельзя на Матрону Московскую ходить в старых вещах.
Сквернословить и грубить в этот день нельзя – грубиянов ждут проблемы на работе и неприятности на личном фронте.
Нельзя на Матрону Московскую есть мясные и молочные продукты, так как продолжается Великий пост. Следовательно, нельзя также венчаться, напиваться и дебоширить.

Народные приметы

По народным приметам на Матрону Московскую судили, когда наступит весна и какое будет лето. Так, например, весна наступит поздно, если 8 марта услышать вдруг стук дятла, а если стоит туман – это явная примета, что лето будет холодным и сырым.
По приметам холодов больше не будет, если сороки в лес улетели, а воробьи вьют гнезда.
Рыбалка весной будет плохая, если лед еще не сошел, а если в доме на Матрону Московскую паук сделал паутину – это явная примета, обещающая семейное счастье.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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