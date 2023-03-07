https://sputnik-georgia.ru/20230307/rossiya-obyavila-v-rozysk-pyat-grazhdan-gruzii-275544211.html

Россия объявила в розыск пять граждан Грузии

Россия объявила в розыск пять граждан Грузии

С марта 2022 года в боях на стороне Украины погибли 33 грузина, сколько граждан Грузии воюет на стороне Украины – неизвестно 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T19:44+0400

2023-03-07T19:44+0400

2023-03-07T19:44+0400

грузия

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россия

политика

мамука мамулашвили

обострение ситуации вокруг украины 2022

следственный комитет россии

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Власти России объявили в розыск пять граждан Грузии, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, и предъявили обвинение еще трем, говорится в сообщении Следственного комитета РФ. "В рамках расследования фактов участия в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников следствием объявлены в международный розыск пять граждан Грузии, которым ранее заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – говорится в сообщении СК. По данным комитета, получены доказательства участия в составе "Грузинского национального легиона" еще троих граждан Грузии, им предъявлено аналогичное обвинение. С марта 2022 года в боях на стороне Украины погибли 33 грузина. Сколько граждан Грузии воюет на стороне Украины – неизвестно. Власти Грузии заявляли, что оппозиция отправляет граждан Грузии на Украину, за что они подверглись резкой критике со стороны оппозиции и добровольцев, которые самостоятельно отправились на Украину. Позже глава грузинского легиона Мамука Мамулашвили, которого власти Грузии считают сторонником "Нацдвижения", признался, что помогает гражданам Грузии попасть на Украину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, россия, политика, мамука мамулашвили, обострение ситуации вокруг украины 2022, следственный комитет россии