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Саакашвили вредит себе, потому что не хочет сидеть в тюрьме – эксперт
Саакашвили вредит себе, потому что не хочет сидеть в тюрьме – эксперт
Михаил Саакашвили нарочно наносит вред своему здоровью, потому что не хочет сидеть в тюрьме, добиваясь отмены наказания или перевода на лечение за границу. Об... 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T14:11+0400
2023-03-07T14:11+0400
2023-03-07T14:23+0400
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возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
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Семья, адвокаты и соратники Саакашвили многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу."Саакашвили специально вредит своему здоровье. Ухудшение своего состояния он максимально использует для того, чтобы его отпустили или перевели на лечение за границу. В этом вся суть. А что касается его политического веса, то он уже давно является нулевым в Грузии", – считает эксперт Васо Капанадзе.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, видео
Саакашвили вредит себе, потому что не хочет сидеть в тюрьме – эксперт
14:11 07.03.2023 (обновлено: 14:23 07.03.2023)
Михаил Саакашвили нарочно наносит вред своему здоровью, потому что не хочет сидеть в тюрьме, добиваясь отмены наказания или перевода на лечение за границу. Об этом заявил политолог Васо Капанадзе в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
Семья, адвокаты и соратники Саакашвили многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу.
"Саакашвили специально вредит своему здоровье. Ухудшение своего состояния он максимально использует для того, чтобы его отпустили или перевели на лечение за границу. В этом вся суть. А что касается его политического веса, то он уже давно является нулевым в Грузии", – считает эксперт Васо Капанадзе.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".