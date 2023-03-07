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Снова протесты: здание парламента Грузии осаждают сотни людей - видео

Снова протесты: здание парламента Грузии осаждают сотни людей - видео

У здания парламента в Тбилиси во вторник снова собрались противники закона об иноагентах. Как проходила акция протеста - смотрите в видео Sputnik Грузия 07.03.2023, Sputnik Грузия

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Депутаты парламента Грузии во вторник на заседании бюро должны были принять решение о вынесении на пленарное заседание двух законопроектов об иноагентах – грузинской и американской версии. В законодательном органе заранее были усилены меры безопасности, передвижение внутри здания ограничено. Полицейские кордоны снаружи здания также охраняли все входы и выходы из здания.

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