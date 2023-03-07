https://sputnik-georgia.ru/20230307/v-vysokogornoy-adzharii-vveli-spetsialnyy-rezhim-dvizheniya-avtotransporta-275519142.html

В высокогорной Аджарии ввели специальный режим движения автотранспорта

В высокогорной Аджарии ввели специальный режим движения автотранспорта

Оползень создал неудобства для автомобилистов на 84-106 км участка автомобильной дороги Батуми (Ангиса) - Ахалцихе 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T12:28+0400

2023-03-07T12:28+0400

2023-03-07T12:28+0400

грузия

новости

аджария

происшествия

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259807499_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_edc18d46723365b0a66d72c3b6487b08.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik. Специальный режим движения автотранспорта ввели на участке село Горджоми - курорт Годердзи (Аджария), сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 84-106 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе. Из-за оползня на данном участке разрешено движение лишь автомобилям высокой проходимости (с двумя и более ведущими мостами). Для остального вида автотранспорта движение запрещено, отметили в ведомстве.По информации департамента, на 1-84 км участка (Ангиса - село Горджоми) движение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, аджария, происшествия, департамент автомобильных дорог