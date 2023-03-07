https://sputnik-georgia.ru/20230307/v-vysokogornoy-adzharii-vveli-spetsialnyy-rezhim-dvizheniya-avtotransporta-275519142.html
В высокогорной Аджарии ввели специальный режим движения автотранспорта
В высокогорной Аджарии ввели специальный режим движения автотранспорта
Оползень создал неудобства для автомобилистов на 84-106 км участка автомобильной дороги Батуми (Ангиса) - Ахалцихе 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T12:28+0400
2023-03-07T12:28+0400
2023-03-07T12:28+0400
грузия
новости
аджария
происшествия
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259807499_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_edc18d46723365b0a66d72c3b6487b08.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik. Специальный режим движения автотранспорта ввели на участке село Горджоми - курорт Годердзи (Аджария), сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 84-106 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе. Из-за оползня на данном участке разрешено движение лишь автомобилям высокой проходимости (с двумя и более ведущими мостами). Для остального вида автотранспорта движение запрещено, отметили в ведомстве.По информации департамента, на 1-84 км участка (Ангиса - село Горджоми) движение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259807499_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f49c515cbcf53376766ca552087120a2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, аджария, происшествия, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, аджария, происшествия, департамент автомобильных дорог
В высокогорной Аджарии ввели специальный режим движения автотранспорта
Оползень создал неудобства для автомобилистов на 84-106 км участка автомобильной дороги Батуми (Ангиса) - Ахалцихе
ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik. Специальный режим движения автотранспорта ввели на участке село Горджоми - курорт Годердзи (Аджария), сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 84-106 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе.
Из-за оползня на данном участке разрешено движение лишь автомобилям высокой проходимости (с двумя и более ведущими мостами). Для остального вида автотранспорта движение запрещено, отметили в ведомстве
.
По информации департамента, на 1-84 км участка (Ангиса - село Горджоми) движение свободное.