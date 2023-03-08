https://sputnik-georgia.ru/20230308/elektrovozostroitelnyy-zavod-v-tbilisi-prodadut-s-molotka-275565227.html
Электровозостроительный завод в Тбилиси продадут с молотка
Электровозостроительный завод в Тбилиси продадут с молотка
Недвижимое имущество в размере 21 гектара земли и активы на продажу выставило Национальное бюро исполнения 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T10:26+0400
2023-03-08T10:26+0400
2023-03-08T10:26+0400
грузия
новости
экономика
национальное агентство государственного имущества
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ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Активы Тбилисского электровозостроительного завода (ТЭВЗ) выставлены на аукцион начальной стоимостью 48,8 миллиона лари, говорится в сообщении на сайте Национального агентства госимущества. Электронный аукцион завершится 9 марта. Недвижимое имущество в размере 21 гектара земли и активы на продажу выставило Национальное бюро исполнения. Предприятие расположено на пяти недвижимых объектах, на которых находится движимое имущество. Основным владельцем завода является российская компания "Локотранс" (87%), а 12,8% принадлежит Национальному агентству государственного имущества. Последние несколько лет ТЭВЗ не был в рабочем состоянии. По распространенной информации, в последних финансовых отчетах за 2019 год доход компании составил 2,5 миллиона лари, а убытки 27 миллионов лари. Кроме того, у компании фиксируется задолженность в размере 15 миллионов лари перед "Банком Грузии" и 20 миллионов перед другими кредиторами. АО "Электровозостроитель" – основной производитель электровозов постоянного тока на территории бывшего СССР. Завод основан в 1939 году как паровозоремонтный. В 1957 году из его ворот вышел первый электровоз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальное агентство государственного имущества
грузия, новости, экономика, национальное агентство государственного имущества
Электровозостроительный завод в Тбилиси продадут с молотка
Недвижимое имущество в размере 21 гектара земли и активы на продажу выставило Национальное бюро исполнения
ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik.
Активы Тбилисского электровозостроительного завода (ТЭВЗ) выставлены на аукцион начальной стоимостью 48,8 миллиона лари, говорится в сообщении на сайте
Национального агентства госимущества.
Электронный аукцион завершится 9 марта.
Недвижимое имущество в размере 21 гектара земли и активы на продажу выставило Национальное бюро исполнения. Предприятие расположено на пяти недвижимых объектах, на которых находится движимое имущество.
Основным владельцем завода является российская компания "Локотранс" (87%), а 12,8% принадлежит Национальному агентству государственного имущества.
Тбилисский городской суд отказал представителям компании в открытии производства по делу о неплатежеспособности 9 января 2023 года, за чем вскоре последовало снятие ареста с активов и продажа зданий на электронных торгах.
Последние несколько лет ТЭВЗ не был в рабочем состоянии. По распространенной информации, в последних финансовых отчетах за 2019 год доход компании составил 2,5 миллиона лари, а убытки 27 миллионов лари.
Кроме того, у компании фиксируется задолженность в размере 15 миллионов лари перед "Банком Грузии" и 20 миллионов перед другими кредиторами.
АО "Электровозостроитель" – основной производитель электровозов постоянного тока на территории бывшего СССР. Завод основан в 1939 году как паровозоремонтный. В 1957 году из его ворот вышел первый электровоз.