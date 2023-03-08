https://sputnik-georgia.ru/20230308/kak-politsiya-razgonyala-protestuyuschikh-nochyu-v-tsentre-tbilisi---video-275588984.html

Как полиция разгоняла протестующих ночью в центре Тбилиси – видео

Как полиция разгоняла протестующих ночью в центре Тбилиси – видео

Что происходило ночью у парламента Грузии? Смотрите новые кадры противостояния и столкновений полиции и митингующих у здания высшего законодательного органа... 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T16:58+0400

2023-03-08T16:58+0400

2023-03-08T17:14+0400

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разгоны акций протеста

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Возмущенные принятием закона об "иноагентах" в парламенте Грузии в первом чтении, участники акции даже после применения водометов и слезоточивого газа не расходились. Но позже акция все же прекратилась. Смотрите видео репортера Sputnik с места событий.Ситуация у здания парламента Грузии накалилась после того, как высший законодательный орган страны в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За законопроект проголосовали 76 депутатов, против – 13. После этого у здания парламента начались беспорядки, полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих.

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видео, мультимедиа, акции протеста, видео-новости из грузии, парламент грузии, разгоны акций протеста, видео