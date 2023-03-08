https://sputnik-georgia.ru/20230308/lider-gruzinskoy-mechty-obvinil-oppozitsiyu-v-obmane-naseleniya-275576564.html

Лидер "Грузинской мечты" обвинил оппозицию в обмане населения

Лидер "Грузинской мечты" обвинил оппозицию в обмане населения

По его словам, принятый в первом чтении законопроект является не российским, а американским 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T12:51+0400

2023-03-08T12:51+0400

2023-03-08T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе обвинил крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" в обмане населения и спекуляциях в связи с законопроектом об "иноагентах". Накануне у здания парламента собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. По словам Кобахидзе, оппозиция с помощью своих СМИ убедила людей, что принятый парламентом американский закон является российским. По его словам, принятый в первом чтении законопроект является не российским, а американским. "Главное – это правда. А правда в том, что это не российский, а американский закон и приведен в соответствии с правами человека и соответствующими стандартами. Все остальное – это ложь!", – заявил Кобахидзе. Политик назвал фарисейством разговоры представителей "Нацдвижения" о стремлении в ЕС. По словам Кробахидзе, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" направлен против НПО, связанных с "Нацдвижением". "Результатом принятия этого законопроекта будет то, что все это станет прозрачным, и в итоге силы, которые финансируют в Грузии радикализм и поляризацию, в будущем будут воздерживаться от финансирования подобных действий", – заявил Кобахидзе. Лидер правящей партии также назвал спекуляцией разговоры о том, что указанный законопроект как-то связан со статусом кандидата на членство в ЕС. Правящая партия 7 марта поддержала проект "О прозрачности иностранного влияния", предполагающий объявление "агентами иностранного влияния" тех НПО и СМИ, 20% финансирования которых идет из-за рубежа. Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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