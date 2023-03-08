https://sputnik-georgia.ru/20230308/maryana-naumova-o-zhenschinakh-v-zone-svo-vosstanovlenii-donbassa-i-alternative-olimpiade-275618291.html

Марьяна Наумова о женщинах в зоне СВО, восстановлении Донбасса и альтернативе Олимпиаде

Марьяна Наумова о женщинах в зоне СВО, восстановлении Донбасса и альтернативе Олимпиаде

Смотрите в видео интервью с Марьяной Наумовой, посвященное ее деятельности на Донбассе и будущему российского спорта 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T12:23+0400

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Зачем на Украине хотят переименовать международный женский день? Какими способами российские женщины могут помочь Донбассу, не выезжая из своих городов? Как восстанавливают разрушенные города в Донбассе? Почему в России нужно создать альтернативную Олимпиаду? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала общественный деятель, военкор, чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова.

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