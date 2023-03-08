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Марьяна Наумова о женщинах в зоне СВО, восстановлении Донбасса и альтернативе Олимпиаде
Марьяна Наумова о женщинах в зоне СВО, восстановлении Донбасса и альтернативе Олимпиаде
Смотрите в видео интервью с Марьяной Наумовой, посвященное ее деятельности на Донбассе и будущему российского спорта 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T12:23+0400
2023-03-08T12:23+0400
2023-03-09T12:23+0400
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Зачем на Украине хотят переименовать международный женский день? Какими способами российские женщины могут помочь Донбассу, не выезжая из своих городов? Как восстанавливают разрушенные города в Донбассе? Почему в России нужно создать альтернативную Олимпиаду? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала общественный деятель, военкор, чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова.
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в мире, россия, украина, видео
в мире, россия, украина, видео
Марьяна Наумова о женщинах в зоне СВО, восстановлении Донбасса и альтернативе Олимпиаде
12:23 08.03.2023 (обновлено: 12:23 09.03.2023)
Смотрите в видео интервью с Марьяной Наумовой, посвященное ее деятельности на Донбассе и будущему российского спорта
Зачем на Украине хотят переименовать международный женский день? Какими способами российские женщины могут помочь Донбассу, не выезжая из своих городов? Как восстанавливают разрушенные города в Донбассе? Почему в России нужно создать альтернативную Олимпиаду?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала общественный деятель, военкор, чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова.