https://sputnik-georgia.ru/20230308/mitinguyuschie-protiv-politsii-lyudi-ne-ispugalis-vodometov---video-275560106.html

Митингующие против полиции: люди не испугались водометов – видео

Митингующие против полиции: люди не испугались водометов – видео

Митингующие осаждали вечером во вторник здание парламента Грузии, силы спецназа и полиции пытались оттеснить их от входов в здание высшего законодательного... 08.03.2023, Sputnik Грузия

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Возмущенные участники акции даже после применения водометов и слезоточивого газа не расходились. Смотрите видео репортера Sputnik с места событий. Ситуация у здания парламента Грузии накалилась после того, как высший законодательный орган страны в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За законопроект проголосовали 76 депутатов, против – 13. После этого у здания парламента начались беспорядки, полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих.

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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, разгоны акций протеста, видео