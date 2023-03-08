https://sputnik-georgia.ru/20230308/mitinguyuschie-protiv-politsii-lyudi-ne-ispugalis-vodometov---video-275560106.html
Митингующие против полиции: люди не испугались водометов – видео
Митингующие против полиции: люди не испугались водометов – видео
Митингующие осаждали вечером во вторник здание парламента Грузии, силы спецназа и полиции пытались оттеснить их от входов в здание высшего законодательного... 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T00:01+0400
2023-03-08T00:01+0400
2023-03-08T00:07+0400
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Возмущенные участники акции даже после применения водометов и слезоточивого газа не расходились. Смотрите видео репортера Sputnik с места событий. Ситуация у здания парламента Грузии накалилась после того, как высший законодательный орган страны в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За законопроект проголосовали 76 депутатов, против – 13. После этого у здания парламента начались беспорядки, полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, разгоны акций протеста, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, разгоны акций протеста, видео
Митингующие против полиции: люди не испугались водометов – видео
00:01 08.03.2023 (обновлено: 00:07 08.03.2023)
Митингующие осаждали вечером во вторник здание парламента Грузии, силы спецназа и полиции пытались оттеснить их от входов в здание высшего законодательного органа страны. Как это было – смотрите в видео
Возмущенные участники акции даже после применения водометов и слезоточивого газа не расходились. Смотрите видео репортера Sputnik с места событий.
Ситуация у здания парламента Грузии накалилась после того, как высший законодательный орган страны в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За законопроект проголосовали 76 депутатов, против – 13. После этого у здания парламента начались беспорядки, полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих.