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МВД Грузии на акции протеста в среду задержало 10 человек
МВД Грузии на акции протеста в среду задержало 10 человек
Задержанных остановили полицейские после того, как заметили у них запрещенные законом предметы и дубинки 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T21:33+0400
2023-03-08T21:33+0400
2023-03-08T21:40+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Сотрудники полиции за неподчинение законному требованию полиции на акции 8 марта на проспекте Руставели у здания парламента задержали 10 человек, говорится в сообщении МВД. По данным МВД, задержанных остановили полицейские после того, как заметили у них запрещенные законом предметы и дубинки, и осуществили внешний осмотр. "Выяснилось, что они идут на акцию протеста на территории у здания парламента и несут предметы, предназначенные для насильственных действий, среди которых электрошоккеры, дубинки, камни, различная пиротехника, краски и другие предметы, запрещенные законом, которые полиция изъяла в качестве улик", – говорится в сообщении. МВД Грузии отмечает, что сотрудники полиции находятся на территории у здания парламента и в рамках полномочий осматривают и проверяют участников акций. В данный момент у здания парламента продолжается акция протеста против закона "об иноагентах". У здания парламента собралось до 10 тысяч человек. Ситуация у здания парламента на данный момент спокойная.
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грузия, новости, происшествия, политика, мвд грузии, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, происшествия, политика, мвд грузии, акция против закона об иноагентах
МВД Грузии на акции протеста в среду задержало 10 человек
21:33 08.03.2023 (обновлено: 21:40 08.03.2023)
Задержанных остановили полицейские после того, как заметили у них запрещенные законом предметы и дубинки
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Сотрудники полиции за неподчинение законному требованию полиции на акции 8 марта на проспекте Руставели у здания парламента задержали 10 человек, говорится в сообщении МВД.
По данным МВД, задержанных остановили полицейские после того, как заметили у них запрещенные законом предметы и дубинки, и осуществили внешний осмотр.
"Выяснилось, что они идут на акцию протеста на территории у здания парламента и несут предметы, предназначенные для насильственных действий, среди которых электрошоккеры, дубинки, камни, различная пиротехника, краски и другие предметы, запрещенные законом, которые полиция изъяла в качестве улик", – говорится в сообщении
.
МВД Грузии отмечает, что сотрудники полиции находятся на территории у здания парламента и в рамках полномочий осматривают и проверяют участников акций.
В данный момент у здания парламента продолжается акция протеста против закона "об иноагентах". У здания парламента собралось до 10 тысяч человек. Ситуация у здания парламента на данный момент спокойная.