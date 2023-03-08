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МВД Грузии назвало действия участников акции крайним насилием
МВД Грузии назвало действия участников акции крайним насилием
Прямое противостояние с правоохранителями способствует крайней эскалации событий, заявили в МВД 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T01:18+0400
2023-03-08T01:18+0400
2023-03-08T01:20+0400
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акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Участники акции перешли к крайнему насилию и использовали возгораемые вещества против полиции, говорится в заявлении МВД Грузии. У парламента Грузии уже несколько часов продолжается противостояние между полицией и участниками акции против проекта закона об "иноагентах". Прямое противостояние с правоохранителями способствует крайней эскалации событий, пострадали как участники акции, так и правоохранители, отмечает МВД Грузии. МВД Грузии предупредило, что все правонарушители будут наказаны по всей строгости закона. В данный момент ситуация у здания парламента остается крайне напряженной. Между частью участников акций и полицией происходят стычки. Участники акции продолжают кидать в полицию предметы, полиция применяет против них спецсредства – водометы, перцовый спрей и слезоточивый газ. По данным МВД Грузии во время акции задержано шесть человек. Число пострадавших не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, мвд грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, мвд грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
МВД Грузии назвало действия участников акции крайним насилием
01:18 08.03.2023 (обновлено: 01:20 08.03.2023)
Прямое противостояние с правоохранителями способствует крайней эскалации событий, заявили в МВД
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Участники акции перешли к крайнему насилию и использовали возгораемые вещества против полиции, говорится в заявлении МВД Грузии.
У парламента Грузии уже несколько часов продолжается противостояние между полицией и участниками акции против проекта закона об "иноагентах".
"Форма протеста участников акции на территории у здания парламента Грузии приняла характер крайнего насилия. Собравшиеся на проспекте Руставели использовали различные предметы, в том числе возгораемые вещества, против сотрудников МВД", – говорится в заявлении.
Прямое противостояние с правоохранителями способствует крайней эскалации событий, пострадали как участники акции, так и правоохранители, отмечает МВД Грузии.
МВД Грузии предупредило, что все правонарушители будут наказаны по всей строгости закона.
В данный момент ситуация у здания парламента остается крайне напряженной. Между частью участников акций и полицией происходят стычки. Участники акции продолжают кидать в полицию предметы, полиция применяет против них спецсредства – водометы, перцовый спрей и слезоточивый газ.
По данным МВД Грузии во время акции задержано шесть человек. Число пострадавших не сообщается.