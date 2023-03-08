https://sputnik-georgia.ru/20230308/mvd-gruzii-nazvalo-deystviya-uchastnikov-aktsii-kraynim-nasiliem-275563517.html

МВД Грузии назвало действия участников акции крайним насилием

МВД Грузии назвало действия участников акции крайним насилием

Прямое противостояние с правоохранителями способствует крайней эскалации событий, заявили в МВД 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T01:18+0400

2023-03-08T01:18+0400

2023-03-08T01:20+0400

грузия

политика

новости

мвд грузии

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275549304_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4083074020f3e5da598ffdcd59af4f11.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Участники акции перешли к крайнему насилию и использовали возгораемые вещества против полиции, говорится в заявлении МВД Грузии. У парламента Грузии уже несколько часов продолжается противостояние между полицией и участниками акции против проекта закона об "иноагентах". Прямое противостояние с правоохранителями способствует крайней эскалации событий, пострадали как участники акции, так и правоохранители, отмечает МВД Грузии. МВД Грузии предупредило, что все правонарушители будут наказаны по всей строгости закона. В данный момент ситуация у здания парламента остается крайне напряженной. Между частью участников акций и полицией происходят стычки. Участники акции продолжают кидать в полицию предметы, полиция применяет против них спецсредства – водометы, перцовый спрей и слезоточивый газ. По данным МВД Грузии во время акции задержано шесть человек. Число пострадавших не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, мвд грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах