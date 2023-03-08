https://sputnik-georgia.ru/20230308/na-aktsii-v-tbilisi-nachalis-stychki-s-politsiey-275600465.html

На акции в Тбилиси начались стычки с полицией

На акции в Тбилиси начались стычки с полицией

Начались стычки с полиций, участники акции ломают ограждения, а правоохранители применяют водометы 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T23:09+0400

2023-03-08T23:09+0400

2023-03-09T00:01+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Сотрудники полиции применили спецсредства в ответ на агрессивное поведение участников акции у здания парламента Грузии в Тбилиси. Ситуация накалилась у заднего входа в парламент, после того, как участники акции сняли заграждения и стали кидать в полицию бутылки и яйца. После этого полиция применила водометы. В данный момент противостояние продолжается. Ранее МВД Грузии распространило заявление, в котором призвало участников акции к соблюдению закона и пообещало отреагировать на все нарушения. Участники акции требуют отзыва законопроектов об иноагентах и освобождения задержанных в ночь на 8 марта. "Завтра они собираются провести сессию. Нам придется не дать им провести сессию, пока они не выполнят наших требований", – сказал лидер партии "Стратегия Агмашенебели. Участники акции расположились на всех улицах вокруг парламента. На месте мобилизована полиция, которая в данный момент находится во внутреннем дворе здания. МВД Грузии распространило новое заявление с призывом соблюдать общественный порядок. "Министерство внутренних дел призывает участников акции, организаторов и политических лидеров не выходить за нормы, установленные законом о свободе собраний и выражения", – говорится в заявлении. МВД Грузии также предупредило, что все попытки нарушить закон будут пресекаться. Причина протеста Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мвд грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах