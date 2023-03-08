https://sputnik-georgia.ru/20230308/politsiya-primenila-vodomety-i-gaz-protiv-protestuyuschikh-v-tbilisi---video-275564366.html

Полиция применила водометы и газ против протестующих в Тбилиси – видео

Полиция применила водометы и газ против протестующих в Тбилиси – видео

Полиция и спецназ неоднократно использовали против митингующих на проспекте Руставели у здания парламента Грузии слезоточивый газ и водометы. Протестующие... 08.03.2023, Sputnik Грузия

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Возмущенные принятием закона об "иноагентах" в парламенте Грузии в первом чтении участники акции даже после применения водометов и слезоточивого газа не расходились. Но позже акция все же прекратилась. Смотрите видео репортера Sputnik с места событий.Ситуация у здания парламента Грузии накалилась после того, как высший законодательный орган страны в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За законопроект проголосовали 76 депутатов, против – 13. После этого у здания парламента начались беспорядки, полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих.

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