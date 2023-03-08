https://sputnik-georgia.ru/20230308/politsiya-primenila-vodomety-i-gaz-protiv-protestuyuschikh-v-tbilisi---video-275564366.html
Полиция применила водометы и газ против протестующих в Тбилиси – видео
Полиция применила водометы и газ против протестующих в Тбилиси – видео
Полиция и спецназ неоднократно использовали против митингующих на проспекте Руставели у здания парламента Грузии слезоточивый газ и водометы. Протестующие... 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T02:08+0400
2023-03-08T02:08+0400
2023-03-08T02:12+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
акции протеста
разгоны акций протеста
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/08/275564204_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3733f9e72ef578f16d7e84767f63a6eb.jpg
Возмущенные принятием закона об "иноагентах" в парламенте Грузии в первом чтении участники акции даже после применения водометов и слезоточивого газа не расходились. Но позже акция все же прекратилась. Смотрите видео репортера Sputnik с места событий.Ситуация у здания парламента Грузии накалилась после того, как высший законодательный орган страны в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За законопроект проголосовали 76 депутатов, против – 13. После этого у здания парламента начались беспорядки, полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/08/275564204_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e0da36fc8320f003473bb717fe3e10da.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, разгоны акций протеста, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, разгоны акций протеста, видео
Полиция применила водометы и газ против протестующих в Тбилиси – видео
02:08 08.03.2023 (обновлено: 02:12 08.03.2023)
Полиция и спецназ неоднократно использовали против митингующих на проспекте Руставели у здания парламента Грузии слезоточивый газ и водометы. Протестующие вступали в стычки с полицией
Возмущенные принятием закона об "иноагентах" в парламенте Грузии в первом чтении участники акции даже после применения водометов и слезоточивого газа не расходились. Но позже акция все же прекратилась. Смотрите видео репортера Sputnik с места событий.
Ситуация у здания парламента Грузии накалилась после того, как высший законодательный орган страны в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За законопроект проголосовали 76 депутатов, против – 13. После этого у здания парламента начались беспорядки, полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих.