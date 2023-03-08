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Праздник весны в солнечном Батуми: тут расцвела мимоза – видео

Праздник весны в солнечном Батуми: тут расцвела мимоза – видео

В солнечном черноморском городе Батуми расцвела мимоза! Теперь можно сказать, что весна вступила в свои права. Горожане и гости города радуются этому событию 08.03.2023, Sputnik Грузия

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Жители Батуми встречают весну. В черноморском курортном городе уже расцвела мимоза, что традиционно является первым предвестником наступления хорошей погоды.На черноморском побережье Аджарии и в Батуми много деревьев мимозы. Такими деревьями украшена приморская набережная города. Обычная мимоза – это кустарники, а серебристая акация, которую на Кавказе называют мимозой, это невысокие деревца. Обычно именно такую мимозу дарят женщинам в праздник 8 Марта.

батуми

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