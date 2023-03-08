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Праздник весны в солнечном Батуми: тут расцвела мимоза – видео
Праздник весны в солнечном Батуми: тут расцвела мимоза – видео
В солнечном черноморском городе Батуми расцвела мимоза! Теперь можно сказать, что весна вступила в свои права. Горожане и гости города радуются этому событию 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T17:40+0400
2023-03-08T17:40+0400
2023-03-08T17:44+0400
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Жители Батуми встречают весну. В черноморском курортном городе уже расцвела мимоза, что традиционно является первым предвестником наступления хорошей погоды.На черноморском побережье Аджарии и в Батуми много деревьев мимозы. Такими деревьями украшена приморская набережная города. Обычная мимоза – это кустарники, а серебристая акация, которую на Кавказе называют мимозой, это невысокие деревца. Обычно именно такую мимозу дарят женщинам в праздник 8 Марта.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, батуми, батуми, туризм в грузии, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, батуми, батуми, туризм в грузии, видео
Праздник весны в солнечном Батуми: тут расцвела мимоза – видео
17:40 08.03.2023 (обновлено: 17:44 08.03.2023)
В солнечном черноморском городе Батуми расцвела мимоза! Теперь можно сказать, что весна вступила в свои права. Горожане и гости города радуются этому событию
Жители Батуми встречают весну. В черноморском курортном городе уже расцвела мимоза, что традиционно является первым предвестником наступления хорошей погоды.
На черноморском побережье Аджарии и в Батуми много деревьев мимозы. Такими деревьями украшена приморская набережная города. Обычная мимоза – это кустарники, а серебристая акация, которую на Кавказе называют мимозой, это невысокие деревца. Обычно именно такую мимозу дарят женщинам в праздник 8 Марта.