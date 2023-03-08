https://sputnik-georgia.ru/20230308/primety-na-ivanov-den-2023-chto-nelzya-delat-9-marta-275587968.html

Приметы на Иванов день 2023: что нельзя делать 9 марта?

Приметы на Иванов день 2023: что нельзя делать 9 марта?

Православная церковь 9 марта празднуют Первое и Второе обретение главы Иоанна Предтечи – Крестителя Господня 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T16:41+0400

2023-03-08T16:41+0400

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Праздник в народе называют Иванов день, или Обретение, который имеет множество традиций, обрядов, примет и, конечно же, запретов. Что нельзя делать в Иванов день, о запретах и народных приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Иванов день брать в руки что-либо острое, поэтому даже хлеб в день поминовения Иоанна Крестителя разламывали руками. Заниматься рукоделием, в том числе шить и вышивать, 9 марта нельзя – можно навлечь на дом неприятности. На Иванов день нельзя делать генеральную уборку и стирку – это плохая примета, предвещающая нужду и нищету в семье. Нельзя на Иванов день делать тяжелую работу – рубить деревья, выкорчевывать пни или разжигать костры, так как можно навлечь на дом различные бедствия. В Иванов день продолжается Великий пост, поэтому 9 марта нельзя есть пищу животного происхождения. Нельзя в день поминовения Иоанна Крестителя также есть круглые овощи и фрукты. Нельзя в Иванов день венчаться, так как в пост обряд венчания не проводят. Также нельзя напиваться и сквернословить. Категорически нельзя на Иванов день петь и танцевать, чтобы не повторить грех Саломеи – дочери Иродиады, потребовавшей у царя Ирода голову Крестителя за танец. Народные приметыПо приметам весна будет ранней, если на Иванов день погода солнечная и без осадков. Птицы прилетели в Иванов день – хорошая примета, значит год будет урожайным. Потеплеет, если синица запоет 9 марта, а если вечером закукует кукушка – это явная примета, что ожидаются заморозки. По приметам лето будет холодным, если птицы в Иванов день начинают вить гнезда на солнечной стороне. Материал подготовлен на основе открытых источников

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