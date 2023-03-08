https://sputnik-georgia.ru/20230308/pryamaya-translyatsiya-u-parlamenta-gruzii-vozobnovilas-aktsiya-protesta-275591520.html
Прямая трансляция: у парламента Грузии возобновилась акция протеста
Прямая трансляция: у парламента Грузии возобновилась акция протеста
Смотрите в видео кадры прямой трансляции с акции протеста у здания парламента Грузии 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T17:40+0400
2023-03-08T17:40+0400
2023-03-08T17:48+0400
мультимедиа
видео
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/08/275591129_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_6be6b4fb06acee21cdb37f16aacf4afc.jpg
Сторонники оппозиции проводят акцию протеста против закона об иноагентах в центре грузинской столицы.Накануне у здания парламента собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/08/275591129_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_6d8ba167efd7e349f65e27e937213e67.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, грузия, видео
мультимедиа, видео, грузия, видео
Прямая трансляция: у парламента Грузии возобновилась акция протеста
17:40 08.03.2023 (обновлено: 17:48 08.03.2023)
Смотрите в видео кадры прямой трансляции с акции протеста у здания парламента Грузии
Сторонники оппозиции проводят акцию протеста против закона об иноагентах в центре грузинской столицы.
Накануне у здания парламента собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния".
Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.