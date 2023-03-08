https://sputnik-georgia.ru/20230308/pryamaya-translyatsiya-u-parlamenta-gruzii-vozobnovilas-aktsiya-protesta-275591520.html

Прямая трансляция: у парламента Грузии возобновилась акция протеста

Прямая трансляция: у парламента Грузии возобновилась акция протеста

Смотрите в видео кадры прямой трансляции с акции протеста у здания парламента Грузии 08.03.2023, Sputnik Грузия

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Сторонники оппозиции проводят акцию протеста против закона об иноагентах в центре грузинской столицы.Накануне у здания парламента собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.

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