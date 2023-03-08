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Силы МВД полностью заняли территорию перед парламентом Грузии
Силы МВД полностью заняли территорию перед парламентом Грузии
Полиция задерживает отдельных участников акции, которые встают на пути кордона 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T02:00+0400
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мвд грузии
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Силы МВД полностью контролируют территорию у здания парламента Грузии. У парламента Грузии несколько часов проходило противостояние между полицией и участниками акции против проекта закона об "иноагентах". В данный момент у здания парламента мобилизованы водометы, силы особого назначения МВД Грузии и патрульная полиция. Участники акции расположились на прилегающих улицах и в храме Кашвети. Полиция задерживает отдельных участников акции, которые встают на пути кордона. До этого МВД Грузии распространила заявление, в котором отметило, что форма протеста участников акции на территории у здания парламента Грузии приняла характер крайнего насилия. По данным ведомства, собравшиеся на проспекте Руставели использовали различные предметы, в том числе возгораемые вещества, против сотрудников МВД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, мвд грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, мвд грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах

Силы МВД полностью заняли территорию перед парламентом Грузии

02:00 08.03.2023 (обновлено: 02:11 08.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerСпецназ. Акция протеста против принятия закона об иноагентах 7 марта 2023 года
Спецназ. Акция протеста против принятия закона об иноагентах 7 марта 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 08.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Полиция задерживает отдельных участников акции, которые встают на пути кордона
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Силы МВД полностью контролируют территорию у здания парламента Грузии.
У парламента Грузии несколько часов проходило противостояние между полицией и участниками акции против проекта закона об "иноагентах".
В данный момент у здания парламента мобилизованы водометы, силы особого назначения МВД Грузии и патрульная полиция.
Участники акции расположились на прилегающих улицах и в храме Кашвети.
Полиция задерживает отдельных участников акции, которые встают на пути кордона.
До этого МВД Грузии распространила заявление, в котором отметило, что форма протеста участников акции на территории у здания парламента Грузии приняла характер крайнего насилия.
По данным ведомства, собравшиеся на проспекте Руставели использовали различные предметы, в том числе возгораемые вещества, против сотрудников МВД.
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