https://sputnik-georgia.ru/20230308/sily-mvd-polnostyu-zanyali-territoriyu-pered-parlamentom-gruzii-275564042.html
Силы МВД полностью заняли территорию перед парламентом Грузии
Силы МВД полностью заняли территорию перед парламентом Грузии
Полиция задерживает отдельных участников акции, которые встают на пути кордона 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T02:00+0400
2023-03-08T02:00+0400
2023-03-08T02:11+0400
грузия
новости
политика
мвд грузии
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/08/275563008_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_730da6dfeac85ac5ee3f3e67f57f3ac4.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Силы МВД полностью контролируют территорию у здания парламента Грузии. У парламента Грузии несколько часов проходило противостояние между полицией и участниками акции против проекта закона об "иноагентах". В данный момент у здания парламента мобилизованы водометы, силы особого назначения МВД Грузии и патрульная полиция. Участники акции расположились на прилегающих улицах и в храме Кашвети. Полиция задерживает отдельных участников акции, которые встают на пути кордона. До этого МВД Грузии распространила заявление, в котором отметило, что форма протеста участников акции на территории у здания парламента Грузии приняла характер крайнего насилия. По данным ведомства, собравшиеся на проспекте Руставели использовали различные предметы, в том числе возгораемые вещества, против сотрудников МВД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/08/275563008_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_902a5b5a7bd153791e046315b937a159.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, мвд грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, мвд грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Силы МВД полностью заняли территорию перед парламентом Грузии
02:00 08.03.2023 (обновлено: 02:11 08.03.2023)
Полиция задерживает отдельных участников акции, которые встают на пути кордона
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Силы МВД полностью контролируют территорию у здания парламента Грузии.
У парламента Грузии несколько часов проходило противостояние между полицией и участниками акции против проекта закона об "иноагентах".
В данный момент у здания парламента мобилизованы водометы, силы особого назначения МВД Грузии и патрульная полиция.
Участники акции расположились на прилегающих улицах и в храме Кашвети.
Полиция задерживает отдельных участников акции, которые встают на пути кордона.
До этого МВД Грузии распространила заявление, в котором отметило, что форма протеста участников акции на территории у здания парламента Грузии приняла характер крайнего насилия.
По данным ведомства, собравшиеся на проспекте Руставели использовали различные предметы, в том числе возгораемые вещества, против сотрудников МВД.