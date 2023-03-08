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Сколько спецназа! Как полиция обороняла здание парламента Грузии - фото
Сколько спецназа! Как полиция обороняла здание парламента Грузии - фото
С вечера 7 марта полиция и спецназ защищали здание парламента Грузии и пресекали попытки митингующих блокировать его. Сколько полиции было стянуто в этот вечер... 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T16:01+0400
2023-03-08T16:01+0400
2023-03-08T16:21+0400
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В ходе разгона акции полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Как заявили в МВД Грузии, эти меры были вынужденными для наведения порядка. В МВД заявляют, что неоднократно призывали протестующих соблюдать законные требования полиции. Причиной протестов и обострения ситуации стало принятие парламентом Грузии в первом чтении закона об иностранных агентах "О прозрачности иностранного влияния".
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, фото
Сколько спецназа! Как полиция обороняла здание парламента Грузии - фото 16:01 08.03.2023 (обновлено: 16:21 08.03.2023)
С вечера 7 марта полиция и спецназ защищали здание парламента Грузии и пресекали попытки митингующих блокировать его. Сколько полиции было стянуто в этот вечер на проспект Руставели - смотрите в фотоленте Sputnik
В ходе разгона акции полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Как заявили в МВД Грузии, эти меры были вынужденными для наведения порядка. В МВД заявляют, что неоднократно призывали протестующих соблюдать законные требования полиции.
Причиной протестов и обострения ситуации стало принятие парламентом Грузии в первом чтении закона об иностранных агентах "О прозрачности иностранного влияния".
© photo: Sputnik / Stringer
Полиция начала применять водометы у одного из боковых выходов из здания парламента Грузии
Полиция начала применять водометы у одного из боковых выходов из здания парламента Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Тут собралась самая активная часть протестующих, тут же несколько дней назад происходили задержания участников акции
Тут собралась самая активная часть протестующих, тут же несколько дней назад происходили задержания участников акции
© photo: Sputnik / Stringer
Теперь на охрану здания парламента Грузии вышел полицейский спецназ
Теперь на охрану здания парламента Грузии вышел полицейский спецназ
© photo: Sputnik / Stringer
Полиция применяла против демонстрантов как водометы, так и слезоточивый газ
Полиция применяла против демонстрантов как водометы, так и слезоточивый газ
© photo: Sputnik / Stringer
Силы полиции пытались оттеснить протестующих от входов в парламент Грузии
Силы полиции пытались оттеснить протестующих от входов в парламент Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
На место событий был стянут полицейский спецназ в полной экипировке
На место событий был стянут полицейский спецназ в полной экипировке
© photo: Sputnik / Stringer
Протестующие у здания парламента поднимали руки вверх, чтобы показать, что они безоружны и это мирная акция протеста
Протестующие у здания парламента поднимали руки вверх, чтобы показать, что они безоружны и это мирная акция протеста
© photo: Sputnik / Stringer
Тем не менее стычек избежать не удалось, и полиция неоднократно применяла против протестующих спецсредства
Тем не менее стычек избежать не удалось, и полиция неоднократно применяла против протестующих спецсредства
© photo: Sputnik
На фото - силы полиции и спецназа внутри ограды парламента Грузии охраняют боковой вход
На фото - силы полиции и спецназа внутри ограды парламента Грузии охраняют боковой вход
© photo: Sputnik
Все же, спустя несколько часов после применения слезоточивого газа, силы полиции заняли улицы, где расположены боковые входы в парламент
Все же, спустя несколько часов после применения слезоточивого газа, силы полиции заняли улицы, где расположены боковые входы в парламент
© photo: Sputnik / Stringer
Митингующие скопились на проспекте Руставели у центрального входа на территорию парламента, который обычно закрыт
Митингующие скопились на проспекте Руставели у центрального входа на территорию парламента, который обычно закрыт
© photo: Sputnik / Stringer
Полиция стала готовиться к тому, чтобы там навести порядок
Полиция стала готовиться к тому, чтобы там навести порядок
© photo: Sputnik / Stringer
Сотрудники спецназа выстроились в линию вдоль всего проспекта Руставели
Сотрудники спецназа выстроились в линию вдоль всего проспекта Руставели
© photo: Sputnik / Stringer
Позади полицейских стояли водометы
Позади полицейских стояли водометы
© photo: Sputnik / Stringer
Затем спецназ начал движение, также против протестующих применялся слезоточивый газ. В итоге люди покинули территорию уже в ночь на 8 марта
Затем спецназ начал движение, также против протестующих применялся слезоточивый газ. В итоге люди покинули территорию уже в ночь на 8 марта