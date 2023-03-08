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Прямая трансляция: у парламента Грузии возобновилась акция протеста
https://sputnik-georgia.ru/20230308/skolko-spetsnaza-kak-politsiya-oboronyala-zdanie-parlamenta-gruzii---foto-275583747.html
Сколько спецназа! Как полиция обороняла здание парламента Грузии - фото
Сколько спецназа! Как полиция обороняла здание парламента Грузии - фото
С вечера 7 марта полиция и спецназ защищали здание парламента Грузии и пресекали попытки митингующих блокировать его. Сколько полиции было стянуто в этот вечер... 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T16:01+0400
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В ходе разгона акции полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Как заявили в МВД Грузии, эти меры были вынужденными для наведения порядка. В МВД заявляют, что неоднократно призывали протестующих соблюдать законные требования полиции. Причиной протестов и обострения ситуации стало принятие парламентом Грузии в первом чтении закона об иностранных агентах "О прозрачности иностранного влияния".
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, фото

Сколько спецназа! Как полиция обороняла здание парламента Грузии - фото

16:01 08.03.2023 (обновлено: 16:21 08.03.2023)
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С вечера 7 марта полиция и спецназ защищали здание парламента Грузии и пресекали попытки митингующих блокировать его. Сколько полиции было стянуто в этот вечер на проспект Руставели - смотрите в фотоленте Sputnik
В ходе разгона акции полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Как заявили в МВД Грузии, эти меры были вынужденными для наведения порядка. В МВД заявляют, что неоднократно призывали протестующих соблюдать законные требования полиции.
Причиной протестов и обострения ситуации стало принятие парламентом Грузии в первом чтении закона об иностранных агентах "О прозрачности иностранного влияния".
© photo: Sputnik / Stringer

Полиция начала применять водометы у одного из боковых выходов из здания парламента Грузии

Полиция начала применять водометы у одного из боковых выходов из здания парламента Грузии - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Полиция начала применять водометы у одного из боковых выходов из здания парламента Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Тут собралась самая активная часть протестующих, тут же несколько дней назад происходили задержания участников акции

Тут собралась самая активная часть протестующих, тут же несколько дней назад происходили задержания участников акции - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тут собралась самая активная часть протестующих, тут же несколько дней назад происходили задержания участников акции

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь на охрану здания парламента Грузии вышел полицейский спецназ

Теперь на охрану здания парламента Грузии вышел полицейский спецназ - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь на охрану здания парламента Грузии вышел полицейский спецназ

© photo: Sputnik / Stringer

Полиция применяла против демонстрантов как водометы, так и слезоточивый газ

Полиция применяла против демонстрантов как водометы, так и слезоточивый газ - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Полиция применяла против демонстрантов как водометы, так и слезоточивый газ

© photo: Sputnik / Stringer

Силы полиции пытались оттеснить протестующих от входов в парламент Грузии

Силы полиции пытались оттеснить протестующих от входов в парламент Грузии - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Силы полиции пытались оттеснить протестующих от входов в парламент Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

На место событий был стянут полицейский спецназ в полной экипировке

На место событий был стянут полицейский спецназ в полной экипировке - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

На место событий был стянут полицейский спецназ в полной экипировке

© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие у здания парламента поднимали руки вверх, чтобы показать, что они безоружны и это мирная акция протеста

Протестующие у здания парламента поднимали руки вверх, чтобы показать, что они безоружны и это мирная акция протеста - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие у здания парламента поднимали руки вверх, чтобы показать, что они безоружны и это мирная акция протеста

© photo: Sputnik / Stringer

Тем не менее стычек избежать не удалось, и полиция неоднократно применяла против протестующих спецсредства

Тем не менее стычек избежать не удалось, и полиция неоднократно применяла против протестующих спецсредства - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тем не менее стычек избежать не удалось, и полиция неоднократно применяла против протестующих спецсредства

© photo: Sputnik

На фото - силы полиции и спецназа внутри ограды парламента Грузии охраняют боковой вход

На фото - силы полиции и спецназа внутри ограды парламента Грузии охраняют боковой вход - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik

На фото - силы полиции и спецназа внутри ограды парламента Грузии охраняют боковой вход

© photo: Sputnik

Все же, спустя несколько часов после применения слезоточивого газа, силы полиции заняли улицы, где расположены боковые входы в парламент

Все же, спустя несколько часов после применения слезоточивого газа, силы полиции заняли улицы, где расположены боковые входы в парламент - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik

Все же, спустя несколько часов после применения слезоточивого газа, силы полиции заняли улицы, где расположены боковые входы в парламент

© photo: Sputnik / Stringer

Митингующие скопились на проспекте Руставели у центрального входа на территорию парламента, который обычно закрыт

Митингующие скопились на проспекте Руставели у центрального входа на территорию парламента, который обычно закрыт - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Митингующие скопились на проспекте Руставели у центрального входа на территорию парламента, который обычно закрыт

© photo: Sputnik / Stringer

Полиция стала готовиться к тому, чтобы там навести порядок

Полиция стала готовиться к тому, чтобы там навести порядок - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Полиция стала готовиться к тому, чтобы там навести порядок

© photo: Sputnik / Stringer

Сотрудники спецназа выстроились в линию вдоль всего проспекта Руставели

Сотрудники спецназа выстроились в линию вдоль всего проспекта Руставели - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Сотрудники спецназа выстроились в линию вдоль всего проспекта Руставели

© photo: Sputnik / Stringer

Позади полицейских стояли водометы

Позади полицейских стояли водометы - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Позади полицейских стояли водометы

© photo: Sputnik / Stringer

Затем спецназ начал движение, также против протестующих применялся слезоточивый газ. В итоге люди покинули территорию уже в ночь на 8 марта

Затем спецназ начал движение, также против протестующих применялся слезоточивый газ. В итоге люди покинули территорию уже в ночь на 8 марта - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Затем спецназ начал движение, также против протестующих применялся слезоточивый газ. В итоге люди покинули территорию уже в ночь на 8 марта

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