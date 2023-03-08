https://sputnik-georgia.ru/20230308/skolko-spetsnaza-kak-politsiya-oboronyala-zdanie-parlamenta-gruzii---foto-275583747.html

Сколько спецназа! Как полиция обороняла здание парламента Грузии - фото

Сколько спецназа! Как полиция обороняла здание парламента Грузии - фото

С вечера 7 марта полиция и спецназ защищали здание парламента Грузии и пресекали попытки митингующих блокировать его. Сколько полиции было стянуто в этот вечер... 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T16:01+0400

2023-03-08T16:01+0400

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новости грузии в фотографиях

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акции протеста

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В ходе разгона акции полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Как заявили в МВД Грузии, эти меры были вынужденными для наведения порядка. В МВД заявляют, что неоднократно призывали протестующих соблюдать законные требования полиции. Причиной протестов и обострения ситуации стало принятие парламентом Грузии в первом чтении закона об иностранных агентах "О прозрачности иностранного влияния".

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