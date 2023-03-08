https://sputnik-georgia.ru/20230308/u-parlamenta-gruzii-vnov-mnogotysyachnyy-miting---video-s-drona-275600271.html

У парламента Грузии вновь многотысячный митинг - видео с дрона

У парламента Грузии вновь многотысячный митинг - видео с дрона

В Тбилиси вечером в среду продолжилась акция протеста против принятия закона об иностранных агентах. Смотрите какие кадры снял с помощью дрона репортер Sputnik... 08.03.2023, Sputnik Грузия

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Протестующие выдвинули два требования: отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить всех задержанных полицией в ходе предыдущих акций. Сотрудники полиции в ночь на 8 марта в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полицейских задержали 66 человек, еще один человек задержан за нападение на полицейского по уголовному делу.В среду полицейские задержали еще 10 человек.

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