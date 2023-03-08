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У парламента Грузии вновь многотысячный митинг - видео с дрона
У парламента Грузии вновь многотысячный митинг - видео с дрона
В Тбилиси вечером в среду продолжилась акция протеста против принятия закона об иностранных агентах. Смотрите какие кадры снял с помощью дрона репортер Sputnik... 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T23:08+0400
2023-03-08T23:08+0400
2023-03-08T23:08+0400
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Протестующие выдвинули два требования: отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить всех задержанных полицией в ходе предыдущих акций. Сотрудники полиции в ночь на 8 марта в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полицейских задержали 66 человек, еще один человек задержан за нападение на полицейского по уголовному делу.В среду полицейские задержали еще 10 человек.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, парламент грузии, беспорядки, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, парламент грузии, беспорядки, видео
У парламента Грузии вновь многотысячный митинг - видео с дрона
В Тбилиси вечером в среду продолжилась акция протеста против принятия закона об иностранных агентах. Смотрите какие кадры снял с помощью дрона репортер Sputnik Грузия
Протестующие выдвинули два требования: отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить всех задержанных полицией в ходе предыдущих акций.
Сотрудники полиции в ночь на 8 марта в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полицейских задержали 66 человек, еще один человек задержан за нападение на полицейского по уголовному делу.
В среду полицейские задержали еще 10 человек.