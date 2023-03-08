https://sputnik-georgia.ru/20230308/v-stolitse-gruzii-zhenschiny-vyshli-na-ulitsy-protiv-zakona-ob-inoagentakh---video-275589805.html

В столице Грузии женщины вышли на улицы против закона об иноагентах – видео

В столице Грузии женщины вышли на улицы против закона об иноагентах – видео

Сторонники оппозиции в среду, 8 марта, провели Женский марш, протестуя против закона об иноагентах. Они прошли шествием от площади Первой Республики до здания... 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T17:13+0400

2023-03-08T17:13+0400

2023-03-08T17:16+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

акции протеста

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/08/275589362_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8d096b132dc2e852a8471e29a491f8f4.jpg

Обстановка у здания парламента Грузии в центре Тбилиси накалилась накануне вечером. Возмущенные принятием закона об "иноагентах" в парламенте Грузии в первом чтении, в ночь со вторника на среду участники акции пытались окружить здание парламента, выражая свой протест. Ситуация у парламента обострилась сразу после того, как высший законодательный орган страны в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За законопроект проголосовали 76 депутатов, против – 13. После этого у здания парламента начались беспорядки, полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, видео