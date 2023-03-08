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В столице Грузии женщины вышли на улицы против закона об иноагентах – видео
В столице Грузии женщины вышли на улицы против закона об иноагентах – видео
Сторонники оппозиции в среду, 8 марта, провели Женский марш, протестуя против закона об иноагентах. Они прошли шествием от площади Первой Республики до здания... 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T17:13+0400
2023-03-08T17:13+0400
2023-03-08T17:16+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
акции протеста
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Обстановка у здания парламента Грузии в центре Тбилиси накалилась накануне вечером. Возмущенные принятием закона об "иноагентах" в парламенте Грузии в первом чтении, в ночь со вторника на среду участники акции пытались окружить здание парламента, выражая свой протест. Ситуация у парламента обострилась сразу после того, как высший законодательный орган страны в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За законопроект проголосовали 76 депутатов, против – 13. После этого у здания парламента начались беспорядки, полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, видео
В столице Грузии женщины вышли на улицы против закона об иноагентах – видео
17:13 08.03.2023 (обновлено: 17:16 08.03.2023)
Сторонники оппозиции в среду, 8 марта, провели Женский марш, протестуя против закона об иноагентах. Они прошли шествием от площади Первой Республики до здания парламента страны, где позже назначен митинг сторонников "Единого нацдвижения"
Обстановка у здания парламента Грузии в центре Тбилиси накалилась накануне вечером. Возмущенные принятием закона об "иноагентах" в парламенте Грузии в первом чтении, в ночь со вторника на среду участники акции пытались окружить здание парламента, выражая свой протест.
Ситуация у парламента обострилась сразу после того, как высший законодательный орган страны в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За законопроект проголосовали 76 депутатов, против – 13. После этого у здания парламента начались беспорядки, полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих.