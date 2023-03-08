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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией свободна
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией свободна
Участок Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс открыли после расчистки дороги 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T21:12+0400
2023-03-08T21:12+0400
2023-03-08T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Запрет на передвижение машин с прицепом и полуприцепом по дороге в направлении границы Грузии с Россией снят, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития страны.Закрытый из-за снегопада участок Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открыли после расчистки дороги.Останавливаться на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби запрещено. При этом на участке Гудаури-Коби можно передвигаться только через лавинозащитные тоннели.Проезд машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более чем 30 мест в тоннелях будет осуществляться лишь в одностороннем режиме.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией свободна
Участок Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс открыли после расчистки дороги
ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Запрет на передвижение машин с прицепом и полуприцепом по дороге в направлении границы Грузии с Россией снят, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития страны.
Закрытый из-за снегопада участок Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открыли после расчистки дороги.
Останавливаться на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби запрещено. При этом на участке Гудаури-Коби можно передвигаться только через лавинозащитные тоннели.
Проезд машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более чем 30 мест в тоннелях будет осуществляться лишь в одностороннем режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.