https://sputnik-georgia.ru/20230308/verkhniy-lars-segodnya-doroga-otkryta-dlya-legkovushek-275593468.html

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек

Ограничения на трассе международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс введены из-за погодных условий 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T19:10+0400

2023-03-08T19:10+0400

2023-03-08T19:10+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Движение легковых автомобилей на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено в результате очистительных работ, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Вместе с тем из-за гололеда запрещено передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури(Поста) - Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отметили в ведомстве. По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби разрешено движение лишь в безостановочном режиме. При этом на участке Гудаури(Поста) - Коби движение возможно лишь через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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