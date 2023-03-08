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Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек
Ограничения на трассе международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс введены из-за погодных условий 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T19:10+0400
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2023-03-08T19:10+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Движение легковых автомобилей на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено в результате очистительных работ, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Вместе с тем из-за гололеда запрещено передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури(Поста) - Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отметили в ведомстве. По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби разрешено движение лишь в безостановочном режиме. При этом на участке Гудаури(Поста) - Коби движение возможно лишь через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек
Ограничения на трассе международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс введены из-за погодных условий
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Движение легковых автомобилей на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено в результате очистительных работ, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Вместе с тем из-за гололеда запрещено передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури(Поста) - Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отметили
в ведомстве.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби разрешено движение лишь в безостановочном режиме.
При этом на участке Гудаури(Поста) - Коби движение возможно лишь через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.