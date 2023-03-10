https://sputnik-georgia.ru/20230310/erdogan-podpisal-ukaz-o-date-provedeniya-prezidentskikh-vyborov-275690589.html

Эрдоган подписал указ о дате проведения президентских выборов

Эрдоган подписал указ о дате проведения президентских выборов

Эрдоган также принял решение вести предвыборную кампанию без музыкального сопровождения 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T21:26+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в стране. Об этом сообщают турецкие СМИ.Главным оппонентом главы государства станет единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу.Эрдоган также принял решение вести предвыборную кампанию без музыкального сопровождения из уважения к погибшим в землетрясениях 6 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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