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Эрдоган подписал указ о дате проведения президентских выборов
Эрдоган подписал указ о дате проведения президентских выборов
Эрдоган также принял решение вести предвыборную кампанию без музыкального сопровождения 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T21:26+0400
2023-03-10T21:26+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в стране. Об этом сообщают турецкие СМИ.Главным оппонентом главы государства станет единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу.Эрдоган также принял решение вести предвыборную кампанию без музыкального сопровождения из уважения к погибшим в землетрясениях 6 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган
в мире, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган
Эрдоган подписал указ о дате проведения президентских выборов
21:26 10.03.2023 (обновлено: 21:31 10.03.2023)
Эрдоган также принял решение вести предвыборную кампанию без музыкального сопровождения
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в стране. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Отмечается, что голосование состоится 14 мая. Таким образом, турецкий лидер не стал переносить дату выборов на более поздний срок из-за мощных землетрясений, произошедших в стране в феврале этого года.
Главным оппонентом главы государства станет единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу.
Эрдоган также принял решение вести предвыборную кампанию без музыкального сопровождения из уважения к погибшим в землетрясениях 6 февраля.