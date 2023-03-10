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https://sputnik-georgia.ru/20230310/itb-berlin-2023-vyvedet-gruziyu-na-novye-tselevye-rynki--zamministra-275690300.html
ITB Berlin 2023 выведет Грузию на новые целевые рынки – замминистра
ITB Berlin 2023 выведет Грузию на новые целевые рынки – замминистра
Мы активно работаем над тем, чтобы вывести на местный авиационный рынок больше новых авиакомпаний, заявила зам главы Минэкономики 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T21:02+0400
2023-03-10T21:02+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Участие Грузии в крупнейшей международной туристической выставке ITB Berlin 2023 в качестве страны-хозяйки значительно увеличит количество международных путешественников в страну и успешно выведет ее на новые целевые рынки, включая Германию и другие страны ЕС, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. В Берлине официально завершилась масштабная туристическая выставка ITB Berlin 2023, страной-хозяйкой которой в этом году довелось стать Грузии. Мероприятие стартовало 7 марта грандиозным грузинским концертом, программа которого была насыщенной и многообразной. Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 – "Безграничное гостеприимство". Она также отметила динамику роста сектора гражданской авиации Грузии. "Мы активно работаем над тем, чтобы вывести на местный авиационный рынок больше новых авиакомпаний, а существующие перевозчики — увеличили количество направлений и частоту рейсов. Это особенно актуально для европейских направлений, чтобы больше европейских туристов могли приехать в Грузию", – сказала замминистра. На выставке ITB Berlin 2023 грузинский павильон разместился на площади 1 тысячи квадратных метров, где были представлены 80 грузинских компаний. Наряду с Национальной администрацией туризма Грузии в выставке также приняли участие мэрия Тбилиси, Департамент туризма и курортов Аджарии, туристические ассоциации, организации по управлению местом назначения и Объединение аэропортов. Грузия, как официальная страна-хозяйка выставки, предоставила подробную информацию о потенциале туристического сектора страны, традициях, гостеприимстве и других достопримечательностях представителям более 180 государств и до 200 тыс. посетителей. Выставку освещали около пяти тысяч представителей СМИ из разных стран мира. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность. В 2019 году, до пандемии коронавируса, выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, туризм, экономика, новости, мариам квривишвили, германия, берлин
грузия, туризм, экономика, новости, мариам квривишвили, германия, берлин

ITB Berlin 2023 выведет Грузию на новые целевые рынки – замминистра

21:02 10.03.2023
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaПавильон Грузии ITB Berlin 2023
Павильон Грузии ITB Berlin 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2023
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Мы активно работаем над тем, чтобы вывести на местный авиационный рынок больше новых авиакомпаний, заявила зам главы Минэкономики
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Участие Грузии в крупнейшей международной туристической выставке ITB Berlin 2023 в качестве страны-хозяйки значительно увеличит количество международных путешественников в страну и успешно выведет ее на новые целевые рынки, включая Германию и другие страны ЕС, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
В Берлине официально завершилась масштабная туристическая выставка ITB Berlin 2023, страной-хозяйкой которой в этом году довелось стать Грузии. Мероприятие стартовало 7 марта грандиозным грузинским концертом, программа которого была насыщенной и многообразной. Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 – "Безграничное гостеприимство".

"Мы активно работаем над тем, чтобы Грузия стала хорошо развитой четырехсезонной туристической страной, из-за чего инвестиции осуществляются по разным направлениям. Среди них развиваются новые, привлекательные туристические места, бальнеологические курорты, канатные дороги и другая инфраструктура, конкурентоспособные услуги", – заявила Квривишвили.

Она также отметила динамику роста сектора гражданской авиации Грузии.
"Мы активно работаем над тем, чтобы вывести на местный авиационный рынок больше новых авиакомпаний, а существующие перевозчики — увеличили количество направлений и частоту рейсов. Это особенно актуально для европейских направлений, чтобы больше европейских туристов могли приехать в Грузию", – сказала замминистра.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaЗамминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили
Замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2023
Замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
На выставке ITB Berlin 2023 грузинский павильон разместился на площади 1 тысячи квадратных метров, где были представлены 80 грузинских компаний. Наряду с Национальной администрацией туризма Грузии в выставке также приняли участие мэрия Тбилиси, Департамент туризма и курортов Аджарии, туристические ассоциации, организации по управлению местом назначения и Объединение аэропортов.
Грузия, как официальная страна-хозяйка выставки, предоставила подробную информацию о потенциале туристического сектора страны, традициях, гостеприимстве и других достопримечательностях представителям более 180 государств и до 200 тыс. посетителей. Выставку освещали около пяти тысяч представителей СМИ из разных стран мира.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaПавильон Грузии ITB Berlin 2023
Павильон Грузии ITB Berlin 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2023
Павильон Грузии ITB Berlin 2023
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.
В 2019 году, до пандемии коронавируса, выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ.
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