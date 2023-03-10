https://sputnik-georgia.ru/20230310/iz-za-tekhnicheskikh-nepoladok-v-112-ne-postupayut-zvonki-275677728.html
Из-за технических неполадок в "112" не поступают звонки
Из-за технических неполадок в "112" не поступают звонки
Техническая группа интенсивно работает над устранением проблемы 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T16:07+0400
2023-03-10T16:07+0400
2023-03-10T16:09+0400
грузия
новости
общество
центр "112"
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. В Центр управления общественной безопасностью "112" Грузии звонки от граждан поступают с перебоями из-за технических неполадок, сообщается на странице центра в соцсети. В заявлении центра отмечено, что в случае необходимости можно связаться по альтернативным номерам: 599842206, 598087761, 577011139, 577011174, 591544384, 591946840, 591946870 и 591544375. Техническая группа интенсивно работает над устранением проблемы. Центр приносит извинения из-за созданного положения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, центр "112"
грузия, новости, общество, центр "112"
Из-за технических неполадок в "112" не поступают звонки
16:07 10.03.2023 (обновлено: 16:09 10.03.2023)
Техническая группа интенсивно работает над устранением проблемы
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. В Центр управления общественной безопасностью "112" Грузии звонки от граждан поступают с перебоями из-за технических неполадок, сообщается на странице центра в соцсети.
В заявлении центра отмечено, что в случае необходимости можно связаться по альтернативным номерам: 599842206, 598087761, 577011139, 577011174, 591544384, 591946840, 591946870 и 591544375.
Техническая группа интенсивно работает над устранением проблемы. Центр приносит извинения из-за созданного положения.