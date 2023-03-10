https://sputnik-georgia.ru/20230310/izmenen-den-provedeniya-matcha-sbornykh-gruzii-i-norvegii-po-futbolu-275651010.html

Изменен день проведения матча сборных Грузии и Норвегии по футболу

Изменен день проведения матча сборных Грузии и Норвегии по футболу

Матч перенесен в связи с тем, что 11 сентября в Норвегии день выборов 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T07:00+0400

2023-03-10T07:00+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Встреча футбольных сборных Норвегии и Грузии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, которая была запланирована на 11 сентября, перенесена на день и состоится 12 сентября, сообщили в Федерации футбола Норвегии. Сборная Грузии по результатам жеребьевки попала в группу А отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Вместе с нашей командой за путевку на континентальное первенство борются сборные Испании, Норвегии, Шотландии и Кипра. Матч начнется в 23:45 по тбилисскому времени. Такая отсрочка приемлема для сборной Грузии, так как согласно заранее запланированному графику, после матча с Испанией в Тбилиси 8 сентября подопечные французского наставника Вилли Саньола должны были вылететь в Норвегию. На предматчевую подготовку у них оставалось три дня. Теперь количество дней увеличилось до четырех. Расписание игр сборной Грузии на сентябрь: 2023, 8 сентября Грузия - Испания 2023, 12 сентября Норвегия - Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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