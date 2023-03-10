https://sputnik-georgia.ru/20230310/kakogo-chisla-roditelskaya-subbota-tretey-sedmitsy-velikogo-posta-2023-275669262.html

Какого числа родительская суббота третьей седмицы Великого поста 2023?

Какого числа родительская суббота третьей седмицы Великого поста 2023?

Третья родительская суббота в году, в которую проводят вселенские панихиды и особо поминают умерших, по церковному календарю каждый год выпадает на третью... 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T13:09+0400

2023-03-10T13:09+0400

2023-03-10T13:42+0400

справки

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Родительскую субботу третьей седмицы, или особый поминальный день, в Великий пост церковь установила, чтобы не лишать усопших своих молитв, так как в этот период ежедневные панихиды не проводятся. Какого числа родительская суббота третьей седмицы Великого поста в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа родительская суббота? Великий пост, готовящий христиан к Светлому Воскресению Христову, в 2023-м у православных начался 27 февраля. Следовательно, в 2023 году родительскую субботу третьей седмицы Великого поста отметят 18 марта. В субботу утром во всех православных храмах проводят заупокойную божественную литургию, а после нее – общую панихиду. Проводят панихиду и в пятницу вечером накануне родительской субботы. По церковному календарю в период Великого поста установлены три такие родительские субботы – во вторую, третью и четвертую седмицы. В родительские субботы усопшим по молитвам Церкви облегчаются загробные наказания или они полностью освобождаются от них. В эти субботы принято также поминать умерших родителей – верующие передают записочки с именами родных священнику и молятся за упокой их душ в загробном мире. В родительскую субботу по традиции посещают кладбище, где убирают могилки и устраивают поминальную трапезу. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки