https://sputnik-georgia.ru/20230310/kategoricheski-s-goblinom-pokushenie-na-lidera-pridnestrovya-i-mitingi-v-gruzii--275656185.html
Категорически с Гоблином: покушение на лидера Приднестровья и митинги в Грузии
Категорически с Гоблином: покушение на лидера Приднестровья и митинги в Грузии
Неделя, помимо событий в зоне СВО, была отмечена и другими происшествиями: митинги в Грузии, покушение в Приднестровье и война с Пушкиным 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T11:18+0400
2023-03-10T11:18+0400
2023-03-10T11:18+0400
мультимедиа
видео
аналитика
грузия
сша
вашингтон
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275656014_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b4de77c84b0d3e7cb0df22e3039289f.jpg
Могли ли украинские спецслужбы готовить покушение на президента Приднестровья Красносельского без ведома США? По каким методичкам Соединенные Штаты устраивают госперевороты по всему миру? Почему американская версия подрывов "Северных потоков" звучит смешно? Даст ли Вашингтон запрещенные каcсетные бомбы Киеву? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском".
сша
вашингтон
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275656014_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_6f93f735f32b9fe1d592dad3d107e76d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, аналитика, грузия, сша, вашингтон, киев, видео
мультимедиа, видео, аналитика, грузия, сша, вашингтон, киев, видео
Категорически с Гоблином: покушение на лидера Приднестровья и митинги в Грузии
Неделя, помимо событий в зоне СВО, была отмечена и другими происшествиями: митинги в Грузии, покушение в Приднестровье и война с Пушкиным
Могли ли украинские спецслужбы готовить покушение на президента Приднестровья Красносельского без ведома США? По каким методичкам Соединенные Штаты устраивают госперевороты по всему миру? Почему американская версия подрывов "Северных потоков" звучит смешно? Даст ли Вашингтон запрещенные каcсетные бомбы Киеву?
Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском".