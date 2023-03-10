https://sputnik-georgia.ru/20230310/kategoricheski-s-goblinom-pokushenie-na-lidera-pridnestrovya-i-mitingi-v-gruzii--275656185.html

Категорически с Гоблином: покушение на лидера Приднестровья и митинги в Грузии

Категорически с Гоблином: покушение на лидера Приднестровья и митинги в Грузии

Неделя, помимо событий в зоне СВО, была отмечена и другими происшествиями: митинги в Грузии, покушение в Приднестровье и война с Пушкиным 10.03.2023, Sputnik Грузия

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Могли ли украинские спецслужбы готовить покушение на президента Приднестровья Красносельского без ведома США? По каким методичкам Соединенные Штаты устраивают госперевороты по всему миру? Почему американская версия подрывов "Северных потоков" звучит смешно? Даст ли Вашингтон запрещенные каcсетные бомбы Киеву? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском".

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