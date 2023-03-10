https://sputnik-georgia.ru/20230310/kogda-ozhidayutsya-solnechnye-i-lunnye-zatmeniya-v-2023-tochnye-daty-275680501.html

Когда ожидаются солнечные и лунные затмения в 2023? Точные даты

Когда ожидаются солнечные и лунные затмения в 2023? Точные даты

В 2023 году небо подарит жителям Земли четыре затмения – два солнечных и два лунных 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T17:52+0400

2023-03-10T17:52+0400

2023-03-10T17:52+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1c/251857132_0:67:3405:1982_1920x0_80_0_0_307c39bbe8d8209e9250da7558558f9e.jpg

Солнечное затмение наблюдается, когда Луна полностью или частично закрывает Солнце, а лунные – когда земная тень ложится на спутник нашей планеты. Лунные затмения бывают полные и частные в зависимости от того, земная тень покрывает лунный диск полностью или частично. Когда ожидаются затмения в 2023 году, точные даты солнечных и лунных затмений, читайте в Sputnik Грузия. Первое затмение Первое затмение в 2023-м будет гибридным или кольцеобразно-полным солнечным и ожидается 20 апреля. Общая продолжительность кольцеобразного-полного солнечного затмения составит около четырех с половиной часов. Редкий тип солнечного затмения будет наблюдаться в Филиппинах, Юго-восточной Азии, Австралии, акваториях Тихого и Индийского океанов и Антарктиде. Второе затмение Частное лунное затмение по астрономическому календарю ожидается 5 мая – любители астрономии смогут его увидеть с территорий России, Азии, Океании, Африки, Греции, Австралии и Восточной Европы. Общая продолжительность частного лунного затмения составит более четырех часов. Третье затмение Второе солнечное затмение в 2023-м будет кольцеобразным и ожидается 14 октября. Увидеть разные фазы кольцеобразного затмения смогут жители Северной и Южной Америки, а также из акваторий Атлантического и Тихого океанов. Продлится затмение в целом около шести часов. Четвертое затмение Еще одно частное лунное затмение ожидается 28 октября – оно продлится в целом около четырех с половиной часов. Все фазы этого лунного затмения увидят жители европейской части Евразии, а также некоторых регионов Азии, Австралии, Африки и Восточной Америки. Солнечные затмения выпадают на апрельское и октябрьское новолуния, а лунные – на майское и октябрьское полнолуния. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки