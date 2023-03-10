https://sputnik-georgia.ru/20230310/mitingov-ne-budet-v-parlamente-gruzii-provalili-skandalnyy-zakon---video-275675102.html

Митингов не будет! В парламенте Грузии провалили скандальный закон – видео

Митингов не будет! В парламенте Грузии провалили скандальный закон – видео

Утром у парламента Грузии собрались люди, которые аплодисментами встретили решение парламента страны, провалившего законопроект об "иноагентах". Как проходила... 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T15:01+0400

2023-03-10T15:01+0400

2023-03-10T15:10+0400

видео

мультимедиа

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

видео-новости из грузии

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После многотысячных протестов в центре Тбилиси правящая партия "Грузинская мечта" и инициаторы законопроекта об "иноагентах" – общественная организация "Сила народа" – приняли решение их отозвать. Для завершения процедуры парламент в пятницу 10 марта провалил во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", принятый ранее в первом чтении. В ответ организаторы протестов и массовых выступлений заявили, что пока прекращают их проведение. Помимо законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представителями "Силы народа" была инициирована и вторая, американская, версия законопроекта о "Регистрации иностранных агентов". Законопроект не был рассмотрен на пленарном заседании. Соответственно, согласно регламенту, инициаторы представили письменное обращение бюро парламента, которое в пятницу удовлетворило требование об отзыве законопроекта.

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видео, мультимедиа, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, видео-новости из грузии, видео