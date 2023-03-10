https://sputnik-georgia.ru/20230310/neizvestnyy-zakhvatil-dvukh-zalozhnikov-v-apteke-goroda-germanii-275693090.html
Неизвестный захватил двух заложников в аптеке города Германии
Неизвестный захватил двух заложников в аптеке города Германии
Захвативший заложников требует за их освобождение выкуп в семизначную сумму в миллионах 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T23:18+0400
2023-03-10T23:18+0400
2023-03-11T00:13+0400
в мире
новости
происшествия
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/01/250223254_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_41adfe6607cb14386707a121f03d31ea.jpg
ТБИЛИСИ,10 мар — Sputnik. Неизвестный преступник, взявший ранее в заложники двух посетителей аптеки в немецком Карлсруэ, потребовал взамен на их освобождение семизначное число в миллионах евро, сообщает в пятницу газета Stuttgarter Zeitung. Ранее полиция оцепила район вокруг аптеки в городе Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг, где в пятницу вечером, предположительно, были взяты заложники. Полиция, как сообщается, находится в контакте с преступником.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/01/250223254_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_d294d1e69682d5cf93a87badd58048eb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, германия
в мире, новости, происшествия, германия
Неизвестный захватил двух заложников в аптеке города Германии
23:18 10.03.2023 (обновлено: 00:13 11.03.2023)
Захвативший заложников требует за их освобождение выкуп в семизначную сумму в миллионах
ТБИЛИСИ,10 мар — Sputnik. Неизвестный преступник, взявший ранее в заложники двух посетителей аптеки в немецком Карлсруэ, потребовал взамен на их освобождение семизначное число в миллионах евро, сообщает в пятницу газета Stuttgarter Zeitung.
Ранее полиция оцепила район вокруг аптеки в городе Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг, где в пятницу вечером, предположительно, были взяты заложники.
"Неизвестный преступник, по всей видимости, взял в заложники двух человек в аптеке Congressapotheke в городе Карлсруэ и, по информации нашей редакции, требует за их освобождение выкуп в семизначную сумму в миллионах", – пишет газета.
Полиция, как сообщается, находится в контакте с преступником.