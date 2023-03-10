https://sputnik-georgia.ru/20230310/neizvestnyy-zakhvatil-dvukh-zalozhnikov-v-apteke-goroda-germanii-275693090.html

Неизвестный захватил двух заложников в аптеке города Германии

Неизвестный захватил двух заложников в аптеке города Германии

Захвативший заложников требует за их освобождение выкуп в семизначную сумму в миллионах 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T23:18+0400

2023-03-10T23:18+0400

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ТБИЛИСИ,10 мар — Sputnik. Неизвестный преступник, взявший ранее в заложники двух посетителей аптеки в немецком Карлсруэ, потребовал взамен на их освобождение семизначное число в миллионах евро, сообщает в пятницу газета Stuttgarter Zeitung. Ранее полиция оцепила район вокруг аптеки в городе Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг, где в пятницу вечером, предположительно, были взяты заложники. Полиция, как сообщается, находится в контакте с преступником.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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