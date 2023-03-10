https://sputnik-georgia.ru/20230310/noch-gavrilova-i-novye-masshtabnye-aktsii--chto-obschego-275683712.html

"Ночь Гаврилова" и новые масштабные акции – что общего?

"Ночь Гаврилова" и новые масштабные акции – что общего?

Эксперт считает, что все идет по старому сценарию. Цель – продемонстрировать Западу антироссийские настроения в Грузии среди народных масс. Это старый... 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T17:51+0400

2023-03-10T17:51+0400

2023-03-10T18:13+0400

пресс-центр

видео

мультимедиа

экспертное мнение

арно хидирбегишвили

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

видео-новости из грузии

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Сравнения и параллели с акцией т. н. "ночи Гаврилова" с нынешними масштабными акциями протеста против принятия законопроекта об "иноагентах", общая оценка законопроекта, а также прогноз грузино-российских отношений сделал главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Казалось бы, вот-вот налаживаются отношения, в июне готовилось снятие виз для граждан Грузии, до этого восстановление прямого авиасообщения. Грузия не подключилась к антироссийским санкциям, тем более не открыла "второй фронт", что очень раздражало наших западных кураторов, потому что Грузия выбилась из общего сценария – треугольника, ассоциированного трио – Украина, Молдова, Грузия", – говорит Хидирбегишвили.Хидирбегишвили подчеркивает, что была предпринята попытка госпереворота точно так же, как и во время "ночи Гаврилова" с дискредитацией всего пророссийского в Грузии, а законопроект просто попался под руку."Цели были те же, это сделать удалось, законопроект отозвали. Вопиющее, беспрецедентное нарушение в истории грузинского парламентаризма. Опять Грузия потерпит большие экономические убытки, потому что уже стоят километровые очереди с грузинской стороны, потому что граждане России покидают страну, видя антироссийские настроения на центральном проспекте столицы. Доллар, который опустился на уровень десятилетней давности с отметки 3,30 за 1 доллар на отметку 2,55, опять начнет расти", – делает прогноз эксперт.

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видео, мультимедиа, экспертное мнение, арно хидирбегишвили, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, видео-новости из грузии, видео