https://sputnik-georgia.ru/20230310/oppozitsiya-otmetila-pobedu-na-mitinge-u-parlamenta-gruzii---foto-275668972.html

Оппозиция отметила победу на митинге у парламента Грузии - фото

Оппозиция отметила победу на митинге у парламента Грузии - фото

Власти Грузии заявили о том, что так называемый закон об "иноагентах", который привел к массовым протестам в центре Тбилиси, будет отозван. Оппозиция... 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T10:00+0400

2023-03-10T10:00+0400

2023-03-10T13:25+0400

фотоленты

мультимедиа

новости грузии в фотографиях

акции протеста

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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Власти решили отозвать грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния", а также американский вариант этого документа, после митингов оппозиции у здания парламента Грузии. В течение последних дней ситуация накалилась до предела. Протестующих разгоняли с применением слезоточивого газа и водометов.

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, акции протеста, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, фото