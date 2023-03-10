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Оппозиция отметила победу на митинге у парламента Грузии - фото
Оппозиция отметила победу на митинге у парламента Грузии - фото
Власти Грузии заявили о том, что так называемый закон об "иноагентах", который привел к массовым протестам в центре Тбилиси, будет отозван. Оппозиция... 10.03.2023, Sputnik Грузия
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Власти решили отозвать грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния", а также американский вариант этого документа, после митингов оппозиции у здания парламента Грузии. В течение последних дней ситуация накалилась до предела. Протестующих разгоняли с применением слезоточивого газа и водометов.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, акции протеста, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, акции протеста, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, фото

Оппозиция отметила победу на митинге у парламента Грузии - фото

10:00 10.03.2023 (обновлено: 13:25 10.03.2023)
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Власти Грузии заявили о том, что так называемый закон об "иноагентах", который привел к массовым протестам в центре Тбилиси, будет отозван. Оппозиция восприняла это как свою победу после противостояния, длившегося несколько дней.
Власти решили отозвать грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния", а также американский вариант этого документа, после митингов оппозиции у здания парламента Грузии. В течение последних дней ситуация накалилась до предела. Протестующих разгоняли с применением слезоточивого газа и водометов.
© photo: Sputnik / Stringer

В акциях протеста у здания парламента Грузии активно участвует молодежь.

В акциях протеста у здания парламента Грузии активно участвует молодежь. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

В акциях протеста у здания парламента Грузии активно участвует молодежь.

© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на то, что власти заявили об отзыве законопроектов, участники протестов продолжают выражать недоверие властям.

Несмотря на то, что власти заявили об отзыве законопроектов, участники протестов продолжают выражать недоверие властям. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на то, что власти заявили об отзыве законопроектов, участники протестов продолжают выражать недоверие властям.

© photo: Sputnik / Stringer

Также митингующие требовали от МВД Грузии отпустить всех задержанных при разгоне акций протеста.

Также митингующие требовали от МВД Грузии отпустить всех задержанных при разгоне акций протеста. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Также митингующие требовали от МВД Грузии отпустить всех задержанных при разгоне акций протеста.

© photo: Sputnik / Stringer

В ответ представители министерства внутренних дел заявили, что накануне все задержанные были отпущены.

В ответ представители министерства внутренних дел заявили, что накануне все задержанные были отпущены. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

В ответ представители министерства внутренних дел заявили, что накануне все задержанные были отпущены.

© photo: Sputnik / Stringer

Оппозиция восприняла последние действия властей как свою победу.

Оппозиция восприняла последние действия властей как свою победу. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Оппозиция восприняла последние действия властей как свою победу.

© photo: Sputnik / Stringer

Ведь отзыв законопроектов и освобождение задержанных в ходе акций протеста произошли на фоне крупных антиправительственных выступлений.

Ведь отзыв законопроектов и освобождение задержанных в ходе акций протеста произошли на фоне крупных антиправительственных выступлений. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Ведь отзыв законопроектов и освобождение задержанных в ходе акций протеста произошли на фоне крупных антиправительственных выступлений.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь, окрыленные успехом, сторонники оппозиции решают, что делать дальше.

Теперь, окрыленные успехом, сторонники оппозиции решают, что делать дальше. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь, окрыленные успехом, сторонники оппозиции решают, что делать дальше.

© photo: Sputnik / Stringer

Ведь решение властей отозвать законопроекты - это фактически, беспрецедентный шаг.

Ведь решение властей отозвать законопроекты - это фактически, беспрецедентный шаг. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Ведь решение властей отозвать законопроекты - это фактически, беспрецедентный шаг.

© photo: Sputnik / Stringer

Оппозиция заявляет, что не верит властям. Активисты обещают, что акции протеста будут продолжены.

Оппозиция заявляет, что не верит властям. Активисты обещают, что акции протеста будут продолжены. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Оппозиция заявляет, что не верит властям. Активисты обещают, что акции протеста будут продолжены.

© photo: Sputnik / Stringer

В четверг вечером, 9 марта, митинг у парламента Грузии впервые за последние дни прошел мирно - его никто не разгонял.

В четверг вечером, 9 марта, митинг у парламента Грузии впервые за последние дни прошел мирно - его никто не разгонял. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

В четверг вечером, 9 марта, митинг у парламента Грузии впервые за последние дни прошел мирно - его никто не разгонял.

© photo: Sputnik / Stringer

Но и сами участники акции не вели себя агрессивно, люди слушали выступления лидеров оппозиции у здания парламента Грузии, не прибегая к каким-то радикальным действиям.

Но и сами участники акции не вели себя агрессивно, люди слушали выступления лидеров оппозиции у здания парламента Грузии, не прибегая к каким-то радикальным действиям. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Но и сами участники акции не вели себя агрессивно, люди слушали выступления лидеров оппозиции у здания парламента Грузии, не прибегая к каким-то радикальным действиям.

© photo: Sputnik / Stringer

Следует отметить, что протест молодежи поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Следует отметить, что протест молодежи поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Следует отметить, что протест молодежи поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

© photo: Sputnik / Stringer

Также требования об отзыве законопроектов об "иноагентах" поддерживали представители грузинской общественности и неправительственный сектор.

Также требования об отзыве законопроектов об &quot;иноагентах&quot; поддерживали представители грузинской общественности и неправительственный сектор. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Также требования об отзыве законопроектов об "иноагентах" поддерживали представители грузинской общественности и неправительственный сектор.

© photo: Sputnik / Stringer

Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступал также Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.

Категорически против принятия закона об &quot;иноагентах&quot; выступал также Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступал также Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Какой путь борьбы с властью теперь изберет оппозиция - покажет время.К

Какой путь борьбы с властью теперь изберет оппозиция - покажет время.К - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Какой путь борьбы с властью теперь изберет оппозиция - покажет время.К

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