Оппозиция отметила победу на митинге у парламента Грузии - фото
В акциях протеста у здания парламента Грузии активно участвует молодежь.
В акциях протеста у здания парламента Грузии активно участвует молодежь.
Несмотря на то, что власти заявили об отзыве законопроектов, участники протестов продолжают выражать недоверие властям.
Несмотря на то, что власти заявили об отзыве законопроектов, участники протестов продолжают выражать недоверие властям.
Также митингующие требовали от МВД Грузии отпустить всех задержанных при разгоне акций протеста.
Также митингующие требовали от МВД Грузии отпустить всех задержанных при разгоне акций протеста.
В ответ представители министерства внутренних дел заявили, что накануне все задержанные были отпущены.
В ответ представители министерства внутренних дел заявили, что накануне все задержанные были отпущены.
Оппозиция восприняла последние действия властей как свою победу.
Оппозиция восприняла последние действия властей как свою победу.
Ведь отзыв законопроектов и освобождение задержанных в ходе акций протеста произошли на фоне крупных антиправительственных выступлений.
Ведь отзыв законопроектов и освобождение задержанных в ходе акций протеста произошли на фоне крупных антиправительственных выступлений.
Теперь, окрыленные успехом, сторонники оппозиции решают, что делать дальше.
Теперь, окрыленные успехом, сторонники оппозиции решают, что делать дальше.
Ведь решение властей отозвать законопроекты - это фактически, беспрецедентный шаг.
Ведь решение властей отозвать законопроекты - это фактически, беспрецедентный шаг.
Оппозиция заявляет, что не верит властям. Активисты обещают, что акции протеста будут продолжены.
Оппозиция заявляет, что не верит властям. Активисты обещают, что акции протеста будут продолжены.
В четверг вечером, 9 марта, митинг у парламента Грузии впервые за последние дни прошел мирно - его никто не разгонял.
В четверг вечером, 9 марта, митинг у парламента Грузии впервые за последние дни прошел мирно - его никто не разгонял.
Но и сами участники акции не вели себя агрессивно, люди слушали выступления лидеров оппозиции у здания парламента Грузии, не прибегая к каким-то радикальным действиям.
Но и сами участники акции не вели себя агрессивно, люди слушали выступления лидеров оппозиции у здания парламента Грузии, не прибегая к каким-то радикальным действиям.
Следует отметить, что протест молодежи поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Следует отметить, что протест молодежи поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Также требования об отзыве законопроектов об "иноагентах" поддерживали представители грузинской общественности и неправительственный сектор.
Также требования об отзыве законопроектов об "иноагентах" поддерживали представители грузинской общественности и неправительственный сектор.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступал также Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступал также Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
Какой путь борьбы с властью теперь изберет оппозиция - покажет время.К
Какой путь борьбы с властью теперь изберет оппозиция - покажет время.К