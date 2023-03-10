https://sputnik-georgia.ru/20230310/sluzhba-112-v-tbilisi-ustranila-nepoladki-275687956.html

Служба "112" в Тбилиси устранила неполадки

Служба "112" в Тбилиси устранила неполадки

С утра из-за технических неполадок в "112" не поступали звонки граждан 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T18:58+0400

2023-03-10T18:58+0400

2023-03-10T18:58+0400

грузия

общество

новости

центр "112"

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Центр управления общественной безопасностью "112" устранил технические неполадки и беспрепятственно принимает звонки об экстренной помощи от граждан, сообщает пресс-служба МВД. С утра из-за технических неполадок в "112" не поступали звонки граждан. Центр извинился за создавшиеся неудобства и предложил жителям страны в случае необходимости звонить по альтернативным номерам. Техническая группа интенсивно работала над устранением проблемы. 112 – единый номер экстренной помощи в Грузии для связи со Службой по чрезвычайным ситуациям (пожарная, скорая, патрульная полиция и т. д.). Связаться можно даже в случае двустороннего отключения номера и отсутствия SIM карты в телефоне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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