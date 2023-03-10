https://sputnik-georgia.ru/20230310/sluzhba-112-v-tbilisi-ustranila-nepoladki-275687956.html
Служба "112" в Тбилиси устранила неполадки
Служба "112" в Тбилиси устранила неполадки
С утра из-за технических неполадок в "112" не поступали звонки граждан 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T18:58+0400
2023-03-10T18:58+0400
2023-03-10T18:58+0400
грузия
общество
новости
центр "112"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24166/85/241668591_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_48b06597c2655163232e6db01467bfc9.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Центр управления общественной безопасностью "112" устранил технические неполадки и беспрепятственно принимает звонки об экстренной помощи от граждан, сообщает пресс-служба МВД. С утра из-за технических неполадок в "112" не поступали звонки граждан. Центр извинился за создавшиеся неудобства и предложил жителям страны в случае необходимости звонить по альтернативным номерам. Техническая группа интенсивно работала над устранением проблемы. 112 – единый номер экстренной помощи в Грузии для связи со Службой по чрезвычайным ситуациям (пожарная, скорая, патрульная полиция и т. д.). Связаться можно даже в случае двустороннего отключения номера и отсутствия SIM карты в телефоне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24166/85/241668591_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_f6f02ef45fae20741f2fd0224306eceb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, центр "112"
грузия, общество, новости, центр "112"
Служба "112" в Тбилиси устранила неполадки
С утра из-за технических неполадок в "112" не поступали звонки граждан
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Центр управления общественной безопасностью "112" устранил технические неполадки и беспрепятственно принимает звонки об экстренной помощи от граждан, сообщает пресс-служба МВД.
С утра из-за технических неполадок в "112" не поступали звонки граждан. Центр извинился за создавшиеся неудобства и предложил жителям страны в случае необходимости звонить по альтернативным номерам.
Техническая группа интенсивно работала над устранением проблемы.
112 – единый номер экстренной помощи в Грузии для связи со Службой по чрезвычайным ситуациям (пожарная, скорая, патрульная полиция и т. д.).
Связаться можно даже в случае двустороннего отключения номера и отсутствия SIM карты в телефоне.