https://sputnik-georgia.ru/20230310/ssha-predlagayut-mirovym-treyderam-torgovat-rossiyskoy-neftyu-275691829.html

США предлагают мировым трейдерам торговать российской нефтью

США предлагают мировым трейдерам торговать российской нефтью

США стремятся уменьшить сырьевые доходы России, но при этом сохранить поток российской нефти на международные рынки, отмечает газета 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T22:40+0400

2023-03-10T22:40+0400

2023-03-10T22:40+0400

в мире

экономика

россия

financial times

сша

цены на нефть

российская нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/03/270051418_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_72453025fe429576df052b1a06d0461e.jpg

ТБИЛИСИ,10 мар — Sputnik. Администрация США в частном порядке призвала крупнейших сырьевых трейдеров не опасаться сделок с поставками российской нефти, которая торгуется с установленным ценовым потолком, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено."Американцы активно призывали нас ... вновь начать торговлю (российским сырьем)", – сообщил изданию один из участников встречи. Как отмечается, США стремятся уменьшить сырьевые доходы России, но при этом сохранить поток российской нефти на международные рынки, опасаясь последствий обвала поставок от одного из крупнейших мировых экспортеров.Представитель администрации США заявил газете, что их "обнадеживает, что нефтяные рынки в течение последних нескольких месяцев оставались стабильными", несмотря на снижение доходов России. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, экономика, россия, financial times, сша, цены на нефть, российская нефть