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В Грузии ужесточают закон об отмывании денег

В Грузии ужесточают закон об отмывании денег

В грузинском законодательстве расширяется термин "отмывание денег" 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T09:40+0400

2023-03-10T09:40+0400

2023-03-10T09:40+0400

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. В парламент Грузии поступили поправки в закон "О способствовании пресечению отмывания денег и финансирования терроризма", инициированные правительством Грузии. Согласно поправкам, в законодательстве расширяется термин "отмывание денег", согласно которому под это понятие будет подходить не только легализация незаконных доходов, но и пользование, владение имуществом, добытого путем легализации заведомо незаконных доходов или преступным путем. Кроме того, поправки предполагают введение финансовыми институтами, обменными пунктами, коммерческими банками, нотариусами и другими коммерческими и некоммерческими организациями периодического учета рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. При этом организации будут вправе применять эффективные мероприятия для предотвращения рисков и их снижения. Также они будут обязаны, в случае выявления рисков, незамедлительно обращаться в соответствующие органы для правового реагирования. Кроме того, согласно предполагаемым поправкам, усиливается контроль за политически активными лицами, в отношении которых ведется особое наблюдение. Согласно поправкам, под вниманием окажутся и гражданские жены чиновников, депутатов, министров, судей и дипломатов, а также члены их партий, партнеры по бизнесу и имеющие с ними социальные или политические контакты. Для вступления в силу поправок они должны быть приняты в трех чтениях и подписаны президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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