https://sputnik-georgia.ru/20230310/v-mvd-gruzii-rasskazali-o-sostoyanii-politseyskikh-postradavshikh-na-aktsiyakh-protesta-275672814.html

В МВД Грузии рассказали о состоянии полицейских, пострадавших на акциях протеста

В МВД Грузии рассказали о состоянии полицейских, пострадавших на акциях протеста

Пятеро правоохранителей находятся в тяжелом состоянии 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T14:23+0400

2023-03-10T14:23+0400

2023-03-10T14:23+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. На акциях протеста в Тбилиси 7-8 марта пострадали 58 полицейских, пятеро из них остаются в больницах в особо тяжелом состоянии, сообщил директор Департамента центральной криминальной полиции Теимураз Купатадзе на брифинге в пятницу. Тбилиси охватили протесты после принятия в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Акции протеста 7-8 марта приобретали агрессивные формы: демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.На вопрос журналиста о том, что один из участников акции потерял глаз, Купатадзе ответил, что ведется следствия, и если подобный факт подтвердится, виновники будут найдены и наказаны. Купатадзе подчеркнул, что МВД продолжает следственные мероприятия для установления и задержания всех лиц, которые напали на полицейских в ходе акций протеста и были причастны к другим насильственным действиям.Он представил общественности видеокадры различных ТВ, на которых зафиксированы агрессивные действия демонстрантов.Следствие идет по двум статьям УК Грузии – нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение и повреждение или уничтожение вещи.В административном порядке в ходе акций 7-8 марта были задержаны 133 демонстранта. Все они уже отпущены на свободу. Кроме того, 8 марта правоохранители задержали одного человека за нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение.На фоне протестов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" решила отозвать законопроект из парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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